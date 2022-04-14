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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفارق ضخم.. الأهلي يتفوق على الرجاء المغربي «تسويقيا» قبل موقعة دوري الأبطال

الأهلي ضد الرجاء
الأهلي ضد الرجاء

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الرجاء المغربي بعد غد السبت على ملعب السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتحقيق فوزا عريضا على الرجاء في لقاء السبت، يسهل من مهمته في لقاء العودة.

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل مواجهة الأهلي.. هروب مهاجم الرجاء المغربي إلى الدوري الإسباني

وتأهل الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن داونز متصدر الترتيب بـ 16 نقطة، بينما صعد الرجاء بعد تصدر المجموعة الثانية بـ 15 نقطة.

 

القيمة التسويقية للأهلي والرجاء المغربي

 

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلي 31.85 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

 

على الجانب الآخر تبلغ القيمة التسويقية لفريق الرجاء البيضاوي المغربي 14.08 مليون يورو.

 

أغلى 3 لاعبين في صفوف الأهلي

1- أليو ديانج ( الأهلي) : 3.5 مليون يورو

2- محمد الشناوي ( الأهلي) : 3 ملايين يورو

3- بيرسي تاو ( الأهلي) : 3 ملايين يورو

 

أغلى 3 لاعبين في صفوف الرجاء:

1- محمد زريدة : 1.20 مليون يورو

2- أنس الزنيتي : 1.10 مليون يورو

3- زكرياء الوردي : 1.10 مليون يورو

 

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا جاءت كالتالي:

الأهلي - الرجاء المغربي

وفاق سطيف - الترجي

شباب بلوزداد - الوداد المغربي

بترو أتلتيكو - صن داونز

قرعة الدور نصف النهائي:

الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي - الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي.

المتأهل من مباراة بترو أتلتيكو وصن داونز - الفائز من شباب بلوزداد والوداد المغربي.

الأهلي زعيم أفريقيا:

توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.

 

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