بالتعاون مع آندريا بوتشيلي.. فيات تكشف عن إصدار لابريما 500 المحدود.. صور

كشفت شركة "فيات" عن إصدار خاص من سيارتها 500 الكهربائية تم تصميمه بالشراكة مع مغني الأوبرا أندريا بوتشيللي و ماتيو بوتشيلي بمحسنات صوتية.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تتوفر "فيات 500 لا بريما" من بوتشيلي في كل من الإصدارات الهاتشباك و ذات السقف القابل للطي ، وتتميز بتكنولوجيا تسمى "مخارج افتراضية" مخصصة وهو نظام صوتي عالي الأداء تم تثبيته بواسطة شركة JBL والذي ، كما تقول فيات ، يوفر "تجربة صوتية لا مثيل لها".

فيات لابريما 500

كما تزعم شركة فيات، التابعة للشركة الأم "ستيلانتس" أن النظام الصوتي المحسن يعمل بقوة 320 وات قد تم اختباره بواسطة بوتشيلي وتم تضمينه في السيارة "دون أي تأثير على المساحة الداخلية أو مساحة الصندوق الخلفي".

فيات لابريما 500

بالنسبة للمقصورة الداخلية في "فيات 500 لا بريما" فهي متوفرة بمقاعد لون 'Ice Beige' أو البيج الثلجي مع تنجيد فاخر من فيات ولوحة عدادات منسوجة باللون الأسود مع شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة وعجلات من سبائك الألمنيوم مقاس 17 بوصة ومصابيح أمامية "ليد"، وكل هذه التشطيبات تأتي بشكل قياسي في الإصدار الخاص

فيات لابريما 500

تتوفر ستة ألوان للطلاء الخارجي: أسود أونيكس ، وأبيض جليدي ، وأخضر محيطي ، ورمادي معدني ، وذهبي وردي ، وأزرق سماوي.

علق أوليفييه فرانسوا ، الرئيس التنفيذي لشركة فيات على الإصدار المحدود "لا بريما": "حققت سيارة فيات لابريما 500 الجديدة نجاحا فاق توقعاتنا فهي بالفعل أيقونة مجموعة سياراتنا الكهربائية كما أن هذا النجاح الباهر جعلنا ندرك أن المشترين يرغبون في الحصول على منتج إيطالي فاخر ومميز ومبدع بالتأكيد. باختصار ، يريدون أفضل ما صنع في إيطاليا".

فيات لابريما 500

واستطرد : "في إيطاليا تحديدا يمكن لعملائنا أن يجدوا التعبير عن الفن والجمال والموسيقى في أجمل وأعلى صورة ممكنة، لهذا السبب تعاونا مع المايسترو أندريا بوتشيلي ، وابتكرنا فيات لا بريما 500 بنظام صوتي عالي الجودة لتجربة رائدة في عالم الصوتيات الخاصة بالسيارات".

لم يتم الكشف عن أسعار فيات لابريما بعد ، لكن باب الحجز والطلبات سيفتح هذا الربيع.