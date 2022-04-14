عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالتعاون مع آندريا بوتشيلي.. فيات تكشف عن إصدار لابريما 500 المحدود.. صور

فيات لابريما 500
فيات لابريما 500

كشفت شركة "فيات" عن إصدار خاص من سيارتها 500 الكهربائية تم تصميمه بالشراكة مع مغني الأوبرا أندريا بوتشيللي و ماتيو بوتشيلي بمحسنات صوتية.

 

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تتوفر "فيات  500 لا بريما" من بوتشيلي في كل من الإصدارات الهاتشباك و ذات السقف القابل للطي ، وتتميز بتكنولوجيا تسمى "مخارج افتراضية" مخصصة وهو نظام صوتي عالي الأداء تم تثبيته بواسطة شركة JBL والذي ، كما تقول فيات ، يوفر "تجربة صوتية لا مثيل لها".

فيات لابريما 500 

كما تزعم شركة  فيات، التابعة للشركة الأم "ستيلانتس" أن النظام الصوتي المحسن يعمل بقوة 320 وات قد تم اختباره بواسطة بوتشيلي وتم تضمينه في السيارة "دون أي تأثير على المساحة الداخلية أو مساحة الصندوق الخلفي".

فيات لابريما 500 

بالنسبة للمقصورة الداخلية في "فيات 500 لا بريما" فهي متوفرة بمقاعد لون  'Ice Beige' أو البيج الثلجي مع تنجيد فاخر من فيات ولوحة عدادات منسوجة باللون الأسود مع شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة وعجلات من سبائك الألمنيوم مقاس 17 بوصة ومصابيح أمامية "ليد"، وكل هذه التشطيبات تأتي بشكل قياسي في الإصدار الخاص

فيات لابريما 500 

تتوفر ستة ألوان للطلاء الخارجي: أسود أونيكس ، وأبيض جليدي ، وأخضر محيطي ، ورمادي معدني ، وذهبي وردي ، وأزرق سماوي.

علق أوليفييه فرانسوا ، الرئيس التنفيذي لشركة فيات على الإصدار المحدود "لا بريما": "حققت سيارة فيات لابريما 500 الجديدة نجاحا فاق توقعاتنا فهي بالفعل أيقونة مجموعة سياراتنا الكهربائية كما أن هذا النجاح الباهر جعلنا ندرك أن المشترين يرغبون في الحصول على منتج إيطالي فاخر ومميز ومبدع بالتأكيد. باختصار ، يريدون أفضل ما صنع في إيطاليا".

فيات لابريما 500 

واستطرد : "في إيطاليا تحديدا يمكن لعملائنا أن يجدوا التعبير عن الفن والجمال والموسيقى في أجمل وأعلى صورة ممكنة، لهذا السبب تعاونا مع  المايسترو أندريا بوتشيلي ، وابتكرنا فيات لا بريما 500 بنظام صوتي عالي الجودة لتجربة رائدة في عالم الصوتيات الخاصة بالسيارات".

لم يتم الكشف عن أسعار فيات لابريما بعد ، لكن باب الحجز والطلبات سيفتح هذا الربيع.

فيات ماتيو بوتشيلي أندريا بوتشيللي فيات 500 فيات 500 لا بريما أوليفييه فرانسوا ستيلانتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شاهد.. وفاة بطلة أولمبية تونسية غرقًا

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

إيهاب جلال يوقع عقود تدريب منتخب مصر رسميا عقب مباراة بيراميدز ومازيمبي

موضوعات متعلقة

جينيسيس تكشف عن مفهوم X Speedium بمعرض نيويورك الدولي للسيارات... صور

تويوتا تكشف عن "جي آر كورولا" رسميا بمعرض نيويورك الدولي للسيارات.. صور

فئات تجهيز جديدة.. كيا تكشف عن "تيلوريد 2023" بمعرض نيويورك الدولي للسيارات.. صور

هيونداي تكشف عن باليسيد 2023 بمعرض نيويورك الدولي للسيارات.. بالصور

أكثر اتساعا.. كيا تكشف عن نيرو 2023 إصدار أمريكا الشمالية.. صور

كرايسلر تكشف عن إير فلو موديل 2025 في معرض نيويورك الدولي للسيارات

مجموعة رينو تنقل تصنيع خليفة ألبين A110 إلى شركة "لوتس"

تويوتا تعلن أسعار وفئات تجهيز bZ4X أول سيارة كهربائية بالكامل

ترشيحاتنا

أعداء روسيا.. تحذير شديد اللهجة من موسكو لـ السويد وفنلندا

ليس فرضا..خالد الجندي: أرفض جمع صدقات لتزويج الشباب حتى ولو فتاة يتيمة

الأوقاف:"رمضان شهر الجد" خطبة الجمعة الثانية من رمضان وإطلاق 4 قوافل دعوية غدا

لماذا ارتفع معدل التضخم في مصر؟ خبراء الاقتصاد يجيبون

إغلاق ومشكلات توريد.. آبل تتعرض لتخفيض إجباري 30% فى إنتاج هواتف آيفون

بالتعاون مع آندريا بوتشيلي.. فيات تكشف عن إصدار لابريما 500 المحدود.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

فيديو

في رمضان ! .. حكاية إفيه عمرو مصطفى ووصوله للعالمية

الأسباب الحقيقية والخسائر.. القصة الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر| فيديو

اعتزال توفيق عبد الحميد.. واعتذار لـ صلاح عبدالله.. وهجوم على محمد نجاتي

فيديو جراف.. تعرضت للخيانة وانفصلت بعد سنة.. مفيدة شيحة تكشف أسرارها الخاصة

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ