سيارة Fiat 500 تحصل على إصدار جديد بالاشتراك مع مغني الأوبرا بوتشيلي.. صور

اكتسبت سيارة Fiat 500 الكهربائية، إصدارًا خاصًا تم إنشاؤه بالشراكة مع مغني الأوبرا أندريا وماتيو بوتشيلي، حيث تتوفر فيات 500 لا بريما من بوتشيلي في كل من الإصدارات القابلة للتحويل والهاتشباك، وتتميز بتقنية "أماكن افتراضية" مخصصة - وهو نظام صوتي ممتاز تم تثبيته بواسطة JBLوالذي يوفر "تجربة صوتية لا مثيل لها" كما تقول فيات.

سيارة Fiat 500

تقول فيات إن نظام 320 واط قد تم اختباره بواسطة Bocellis وتم دمجه في السيارة "دون أي تأثير على المساحة الداخلية أو مساحة الصندوق الخلفي".

يأتي الطراز بمقاعد من نوع 'Ice Beige' مع تنجيد Fiat الفاخر ولوحة عدادات منسوجة باللون الأسود، كما تم تجهيز نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة وعجلات من سبائك الألمنيوم مقاس 17 بوصة ومصابيح أمامية LED كاملة بشكل قياسي.

تتوفر ستة ألوان للطلاء الخارجي هي أسود أونيكس، وأبيض جليدي، وأخضر محيطي، ورمادي معدني، وذهبي وردي، وأزرق سماوي.

سيارة Fiat 500

قال أوليفييه فرانسوا الرئيس التنفيذي لشركة فيات: "إن النجاح الباهر لسيارة لابريما 500 الجديدة، التي تعد قمة مجموعة أيقونتنا الكهربائية، جعلنا ندرك أن عملائنا يرغبون في الحصول على منتج متميز وإيطالي ومبدع بالتأكيد وباختصار يريدون أفضل ما في "صنع في إيطاليا".

سيارة Fiat 500

"وفي إيطاليا بالتحديد يمكنهم العثور على أعلى تعبير للفن والجمال والموسيقى لهذا السبب، جنبًا إلى جنب مع المايسترو أندريا بوتشيلي، ابتكرنا تجربة الاستماع المطلقة لتعزيز صمت السيارة الكهربائية".

لم يتم الكشف عن أسعار النموذج بعد، لكن الطلبات ستفتح هذا الربيع.