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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اودي تكشف مفهوم Urban Sphere لأول مرة في 19 أبريل.. صور

اودي تكشف مفهوم Urban
اودي تكشف مفهوم Urban Sphere لأول مرة في 19 أبريل

كشفت شركة اودي الألمانية عن صورة غامضة للغاية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقدم لمحة جديدة عن مفهوم Audi Urbansphere، حيث ظهرت لأول مرة في 19 أبريل.

كشفت الصورة الغامضة التي نشرتها الشركة بعض التفاصيل حول Urbansphere، ويبدو أن للسيارة زجاج أمامي طويل وشديد الانحدار يؤدي إلى نهاية أمامية قصيرة السقف طويل ومسطح.

اودي تكشف مفهوم Urban Sphere لأول مرة في 19 أبريل

يبدو أن النموذج يحتوي على أبواب انتحارية تفتح لتكشف عن شرائط أفقية من الضوء، الإضاءة المحيطة باللون الفضي تزين الجزء السفلي من المقصورة، يظهر صفان من المقاعد.

علقت اودي على صورة Urbansphere الغامضة الجديدة على فيسبوك "تقدم من الداخل إلى الخارج، استعد لمواجهة الجيل القادم، من مفهوم Audi Urbansphere".

اودي تكشف مفهوم Urban Sphere لأول مرة في 19 أبريل

قدمت الشركة بعض التفاصيل غير المرئية في الصورة الجديدة، مثل الأنف غير حاد، وهناك عمود سميك في الجزء الخلفي لهيكل السيارة ، ووصفت الشركة Urbansphere في الفيديو القصير بأنه "مساحة خاصة في بيئة حضرية" وقد حدد النموذج على أنه "رقمي" و "اجتماعي" و ويقدم احدث سبل الراحة والمتعة في القيادة.

يعتبر Urbansphere هو العضو الثالث في سلسلة مفاهيم أودي sphere، التي يعد الغرض منها هو إظهار الجوانب المختلفة لمستقبل السيارات المستقلة.

 

كان Skysphere اول مفاهيم سيارات اودي المستقبلية، وهي سيارة سياحية كبيرة منخفضة، يمكن للسائقين الضغط على زر وتقصير قاعدة العجلات بحوالي 10 بوصات في الإعداد الأقصر، وستصبح السيارة أكثر ذكاءً أثناء القيادة الذاتية، حيث تتراجع عجلة القيادة والدواسات لزيادة المساحة الداخلية.

 

كان هناك مفهوم Grandsphere وهي سيارة سيدان كبيرة يبلغ طولها 17.6 قدمًا، حيث تصف أودي النموذج بأنه "طائرة خاصة للطريق"، ولا توجد شاشات تقليدية داخل السيارة، بدلاً من ذلك يتم عرض الشاشة على السطح الخشبي للوحة القيادة.

AUDI Urbansphere Skysphere Grandsphere أودي فيسبوك

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