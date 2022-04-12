بقدرات كهربائية .. إطلالة مميزة لـ فيات 500 الشهيرة

استطاعت شركة فيات الايطالية أن تقدم باقة متنوعة من السيارات القوية خلال تاريخها العريق والممتد، بين فئة السيدان والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام باطلالة الكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة.

بقدرات كهربائية .. اطلالة مميزة لـ فيات 500 الشهيرة

وتعتبر السيارة فيات 500 واحدة من أبرز الإصدارات التي تنتمي إلى تلك الفئة، بل اصبحت ايقونة خاصة بالصانع الايطالي كواحدة من أشهر اصداراته، ونجمة هذا الموضوع هي تلك الانيقة الصغيرة والتي تأتي بقدرات كهربائية التحكم بالسوق العالمي.

بقدرات كهربائية .. اطلالة مميزة لـ فيات 500 الشهيرة

تعتمد السيارة فيات 500 على محرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 117 حصانا، و 162 رطل/قدم اي ما يعادل 220 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى بطارية 42 كيلووات في الساعة، قادرة على تغطية نطاق 199 ميلًا اي مايعادل 321 كيلومتر.

بقدرات كهربائية .. اطلالة مميزة لـ فيات 500 الشهيرة

وتأتي السيارة فيات 500 باطلالة خارجي باللون الاحمر المميز Passione إلى جانب عدة خيارات اخرى، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبغ قياسها 16 بوصة، مع مفهوم قياسي ثنائي الابواب، وسبويلر خلفي انيق مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي.

بقدرات كهربائية .. اطلالة مميزة لـ فيات 500 الشهيرة

وتضم قمرة القيادة للسيارة فيات 500 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 10.25 بوصة تدعم التطبقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ومقود حركة متعدد الوظائف.

ويذكر أن السيارة فيات تعتمد على النصة الخاصة بـ EV المطورة بواسطة FCA وليست ضمن منصات ستيلانتس المعيارية، كما تضم اضافة تلك النسخة مؤخرًا إلى النطاق كجزء من التعاون المشترك بين فيات ومنظمة RED لمكافحة الوباء.