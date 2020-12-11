أصغر سيارة.. مواصفات وأسعار فيات 500 موديل 2020/2021.. صور

شكلت شركة فيات الإيطالية حالة رواج كبير بالعديد من الاصدارات المختلفة، ولعل من أبرزها العملاقة الصغيرة فيات 500، لما تحتويه من إمكانيات متعددة، والتي سحرت فئة كبيرة من عاشقي هذه الفئة من السيارات صغيرة الحجم.





تعتمد فيات 500 على منظومة الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 101 حصان، بسعة 1400 سي سي، و عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من نقطة الانطلاق 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك خلال فترة زمنية قدرها 10.5 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر عندما تسير لمسافة تصل إلى 100 كم.





تمتعت فيات 500 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي شملت، منظومة الوسائد الهوائية، و نظام فرامل ABS المانع للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، وبرنامج ESP المتحكم في منظومة التوازن الإلكتروني.





حصلت السيارة على تصميم خارجي مميز، وتمتعت مقدمة السيارة بمصابيح دائرية الشكل تعمل بتقنية LED ، وزر إيقاف وتفعيل المحرك، وفتحة سقف بانوراما، بالإضافة إلى عجلات رياضية بلغ قياسها 15 بوصة، بينما تمتعت داخليا بشاشة عرض الوسائط تتوسط قمرة القيادة بلغ قياسها 7 بوصة، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة





الفئة الأولى مانيوال موديل 2020 محرك 1200 سي سي بسعر 265 ألف جنيه.

الفئة الثانية كاملة التجهيزات أوتوماتيك موديل FULL OPTIONS 2020 محرك 1400 سي سي 320 ألف جنيه.