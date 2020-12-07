بالمواصفات والأسعار.. أحدث سيارة تعمل بالغاز الطبيعي من فيات| صور

تسعى كبرى شركات السيارات دومًا إلى تحقيق رغبة عملائها قدر الإمكان، ومع توجهات العديد من الدول التي تريد إحلال فكرة الوقود التقليدي، وإدخال منظومة عمل جديدة بطاقة الغاز الطبيعي، جاءت شركة فيات بنموذجها الجديد والذي يحمل إسم فيورينو 2021، لتساهم في تحقيق هذه المعادلة، وتجمع بين إمكانية العمل سواء كانت بالوقود التقليدي أو بالغاز الطبيعي.





تستمد فيات فيورينو 2021 عزمها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 77 حصان، وتنخفض نسبة إلى 71 حصان عند إستخدام الغاز، ويبلغ عزم الدوران من 104 إلى 115 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.





وتصل نسبة استهلاك السيارة من البنزين إلي قرابة 7 لتر، وذلك عند قطعها لمسافات تصل إلى 100 كم/ساعة، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 5 لتر /100 كم في حالة إستخدام وضعية الغاز الطبيعي.





تمتعت فيات فيورينو 2021 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية للسائق والمقعد الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى نظام مانع السرقة.





حصلت السيارة على قياسات هيكلية قدرت بالنسب التالية، فبلغت نسبة الطول الإجمالي للسيارة 3.095 ملم، وعرضها 1.071 ملم، وبإرتفاع 1.072 ملم، وقاعدة عجلات 2.051 ملم.





واعتمدت الشركة على تقديم هذه السيارة من نسختين، الأولى عائلية من الطراز الأول تتخذ سمة الرحابة عنوانا لها، والثانية يمكننا القول إنها متعددة الأغراض بمفهوم سيارات الفان المعهودة، وبمساحة تخزينية مناسبة لنقل البضائع.





تأتي فيات فيورينو 2021 بتصميم خارجي مميز، معتمدة على أبواب ثنائية للمقاعد الأمامية، وعدد 2 باب جرار على جانبي السيارة، بينما ترتكز على عجلات بلغ قياسها 15 بوصة مدعومة بجنوط معدنية، ومصابيح أمامية انسيابية، ومصابيح ضباب دائرية الشكل على جانبي الصادم الأمامي.





وتألقت داخليا بالعديد من حزم الرفاهية مثل، مكيف هواء، ومقود حركة مزود بأنظمة التحكم، ومدخل USB، وشاشة عدادات أنيقة، وقفل مركزي، وشاشة ملونة صغيرة تتوسط قمرة القيادة.



