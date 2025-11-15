بوتشيتينو: لا يوجد لاعب ضامن مكانه في تشكيلة أمريكا بالمونديال

حذّر مدرب المنتخب الأمريكي، ماوريسيو بوتشيتينو، لاعبيه من أنه "لا يمكن لأحد أن يشعر بالأمان" بشأن فرصهم في التأهل إلى التشكيلة النهائية لكأس العالم العام المقبل على أرضهم.

تستضيف الولايات المتحدة، التي تأهلت بالفعل إلى كأس العالم 2026 بصفتها الدولة المضيفة المشتركة للبطولة مع جارتيها المكسيك وكندا، باراغواي وأوروغواي في مباراتين وديتين دوليتين هذا الشهر.

سيفتقد فريق بوتشيتينو الثنائي المصاب، المهاجم كريستيان بوليسيتش ولاعب الوسط تايلر آدامز، مما يمنح المدرب الأرجنتيني فرصة لتقييم خياراته قبل كأس العالم.

وقال بوتشيتينو للصحفيين: "بالنسبة لي، هؤلاء هم اللاعبون الذين يستحقون التواجد هنا اليوم، وهم اللاعبون الذين نرغب في رؤيتهم، وهم خيارنا، واختيارنا".

وأضاف: “ثم لا يشعر أحدٌ بالأمان أو يشعر بأنه سيُدرَج في قائمة المنتخب، حتى الأسماء التي تُذكر: كريستيان بوليسيتش أو تايلر آدامز. أعتقد أن الاتحاد أكبر من الأسماء الموجودة في المنتخب الوطني”.

واختار بوليسيتش، لاعب ميلان، عدم المشاركة في مباراتي باراجواي وأوروجواي بعد تعرضه لإصابة طفيفة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى خلال فوز الولايات المتحدة 2-1 في مباراة ودية على أستراليا الشهر الماضي.

واختتم بوتشيتينو: “كان بوليسيتش مثاليًا عندما لعب ضد أستراليا، ولكن هذا ما حدث، وسنرى ما سيحدث، أهم شيء هو أن يصل جميع اللاعبين في حالة بدنية ممتازة يوم انطلاق كأس العالم، أو ربما قبل ذلك بقليل لأنني بحاجة إلى إعداد القائمة”.