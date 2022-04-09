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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إطلالة مميزة من ايرميشر للنسخة الانيقة فيات 500 .. صور

إطلالة مميزة من إيرميشر
إطلالة مميزة من إيرميشر للنسخة الأنيقة فيات 500

تواصل شركة ايرميشر الألمانية من تعزيز تواجدها بالسوق العالمي، بعد أن أضافت حزمة من اللمسات المميزة للنسخة الأنيقة فيات 500، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك المميزة صغيرة الحجم.

اطلالة مميزة من ايرمشر للنسخة الانيقة فيات 500

إطلالة مميزة من ايرميشر للنسخة الأنيقة فيات 500

 

ظهرت السيارة على اطلالة خارجية ذات لمسات اكثر عدوانية، حيث تمتعت السيارة فيات 500 بملصقات خارجية باللون الأحمر بالإضافة إلى حروف اربن باي إيرميشر، مع جنوط رياضية مروحية الشكل باللون الأسود ذات مظهر متعدد الاضلاع بعجلات تربو ستار، إلى جانب بعض التطعيمات المميزة.

 

لم تحصل السيارة على تعديلات فنية من قبل ايرميشر ، مما يجعل الامر مقتصرا على القدرات الفنية القياسية المتاحين لإصدارات فيات 500، حيث تأتي السيارة بمحرك قياسي يبلغ 94 حصانا مدعوم ببطارية 24 كيلو واط في الساعة، بالإضافة إلى محرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 117 حصانا مع بطارية أكبر تبلغ 42 كيلو وات/ساعة.

 

بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 150 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 9 ثواني.

اطلالة مميزة من ايرمشر للنسخة الانيقة فيات 500

وتضم السيارة فيات 500 ترقيات داخلية بلمسات ايرميشر حيث دعمت بمقاعد من الجلد الفاخر باللون الأحمر الداكن بالإضافة إلى البني "أماريتو" بإطلالة عالية الفخامة ذات حياكة مميزة بارزة وغائرة، مع فرش داخلي خاص بالأبواب يحمل تلك اللمسات مع مقود حركة بنفس اللون، إلى جانب منطقة السقف من الداخل التي ظهرت بهذه الألوان أيضا.

إيرمشر الألمانية فيات 500 شركة ايرمشر الالمانية شركة إيرمشر

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