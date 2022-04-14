منهم بنات عبد الرحمن.. تفاصيل مشاركة 11 فيلم من 5 دول عربية بمهرجان مالمو

تتواجد شركة MAD Solutions في الدورة الثانية عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد بأحد عشر فيلماً من توزيعها، بواقع 8 أفلام روائية طويلة و3 أفلام قصيرة، ويفتتح المهرجان فيلم بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان والنجمة صبا مبارك، وتقام الدورة خلال الفترة من 4 وحتى 9 مايو المقبل في مدينة مالمو السويدية.

ويستهدف مهرجان مالمو للسينما العربية عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنوياً آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم، وتعرض الدورة الحالية 56 فيلماً (31 فيلم طويل و25 فيلم قصير)، من إنتاج 14 دولة عربية مختلفة.

وينافس في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة أفلام الأردني الحارة للمخرج باسل غندور، التونسي أطياف لمهدي هميلي، المغربي كلشي ماكو لميسون الباجة جي، المغربي بين الأمواج لـالهادي أولاد مهند والجزائري سولا لصلاح إسعاد.

ويشارك في مسابقة الأفلام القصيرة 3 أفلام هم الأردني عرنوس للمخرج سامر البطيخي، والفلسطينان ع البحر لوسام الجعفري وضيف من ذهب! لسعيد زاغة. أما مسابقة ليال عربية فيشارك فيها الفيلمين التونسيين ماشية لجهنم للمخرجة أسمهان لحمر وقربان لنجيب بلقاضي.

عن فيلم بنات عبد الرحمن:

بنات عبد الرحمن هم أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي ومحمد الجيزاوي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وLagoonie Film Production ، وArab Media Network، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

عن فيلم الحارة:

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعاً مصوراً لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حداً لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وبطولة عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبد الهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي. ومن إنتاج بيت الشوارب (يوسف عبدالنبي)، The Imaginarium Films (رولا ناصر) وLagoonie Film Production (شاهيناز العقاد) كمنتج مشارك، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربياً، بينما تتولى الشركة الفرنسية Elle Driver المبيعات في باقي أنحاء العالم.

عن فيلم سولا:

يحكي الفيلم قصة سولا، أم عزباء، يطردها والدها من بيت العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوي، تحاول سولا إيجاد مكان آمن فتضطر لقضاء الليلة تتنقل من سيارة لأخرى مع عدة أشخاص، وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين شوارع الجزائر، تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن للقدر رأي آخر.

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج صلاح إسعاد وشاركه في كتابة السيناريو سولا بحري التي ألهمته لقصة الفيلم لذلك طلب منها آداء دور البطولة الذي يجسد شخصيتها، وإنتاج شركة إسعاد للإنتاج الأفلام (الأخوة تقي الدين، عبد الغفور وصلاح إسعاد)، ويشارك في بطولته سولا بحري وإيذير بن عيبوش وفرانك إيفري،

عن فيلم أطياف:

تدور الأحداث حول آمال التي تخرج للتو من السجن بعد قضاء عقوبتها بالحبس بتهمة الزنا، لتبدأ في البحث عن مؤمن، ابنها المراهق المفقود في قاع العاصمة تونس. وخلال رحلة البحث، يتعين على آمال أن تواجه حقيقية سقوط المجتمع التونسي.

فيلم أطياف من تأليف وإخراج مهدي هميلي، ويشارك في بطولته نجوم تونسيون منهم عفاف بن محمود، إيهاب بويحيي، زازا، سارة حناشي وسليم بكار، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية أمين بوحافة، وتتولى شركةMAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي. وهو إنتاج مشترك بين Yol Film House (تونس)، Tarantula (لوكسمبورغ)، MPM Film (فرنسا)، Clandestino Production (تونس) وAllam Film (الولايات المتحدة الأميركية).



عن فيلم كلشي ماكو:

تدور أحداث الفيلم في خلفية أعمال العنف الطائفي في الأسبوع الأخير من عام 2006، بين الكريسماس وعيد الأضحى. ويروي قصص سكان العاصمة العراقية بغداد حيث يحاولون أن يعيشوا حياتهم اليومية على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع التي تعرضهم للمخاطر. وفي قلب الأحداث يروي الفيلم قصة سارة، كاتبة وأم عزباء، التي فقدت رغبتها في الكتابة نتيجة لأعمال العنف. قبل انطلاق العام الجديد بفترة وجيزة، وفي أعقاب بعد الأحداث المفاجئة، تتحصن سارة وجيرانها من المستقبل المجهول بينما يحاولون تشكيل شعور واهٍ بالأمل

كلشي ماكو من إخراج ميسون الباجه جي وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي (في دور سارة)، باسم حجّار، مريم عباس، الممثل العراقي الشهير محمود أبو العباس، زيدون سلمان خلف، سامي العلي، أحمد هاشمي، لبوة عرب، وعلي الكريم، ومصممة أزياء وإنتاج ريا عاصي، ومساعد مخرجة - السليمانية حيدر حاكم، ومساعد مخرجة - بغداد أحمد ياسين الدراجي، وموسيقى تصويرية احسان الامام وخيام اللامي وإنتاج Oxymoron Films (بريطانيا) وLinked Productions (الكويت) وإنتاج Les Contes Modernes (فرنسا)، وNeue Mediopolis Filmproduktion (ألمانيا).

عن فيلم بين الأمواج:

تدور أحداث الفيلم خلال فترة منتصف التسعينيات، في قرية صغيرة شمال المغرب، حيث يصاب فؤاد، الموظف الوحيد في مكتب البريد، بمرض عصبي يقلب مجرى حياته وحياة أسرته رأساً على عقب. وعندما يصبح فؤاد على وشك الموت، يلتف أفراد الأسرة حول بعضهم البعض. بمرور الزمن تظهر الجراح أكثر فأكثر، لكن الرغبة في الحياة تبقى أقوى.

فيلم بين الأمواج من تأليف وإخراج الهادي أولاد مهند، ويشارك في بطولته سمير القسمي، لبنى أزابال، السيد العلمي وجلال قريوا، وإنتاج شركة Kasbah Films (كريم الدباغ).

عن فيلم قربان:

وتدور أحداث الفيلم أثناء فترة الحجر الصحي، حيث تعمل سارة عن بعد من منزلها في مجال الإغاثة والعمل الإنساني، وتساعد الأشخاص الذين تدهورت حالتهم جراء فيروس كورونا. یجد زوجها قیس والذي يعاني من اضطرابات نفسية نفسه دون دوائه الذي لم یعد متوفراً في الأسواق. ثم تبدأ مرحلة السقوط نحو الهاوية بينما تسترجع فیها الطبيعة حقوقها، ويصبح الهواء أكثر نقاءً وقابلية للاستنشاق.

قربان من تأليف وإخراج نجيب بلقاضي، وتشاركه بطولة الفيلم سهير بن عمارة، وإنتاج عماد مرزوق ونجيب بلقاضي،



عن فيلم ماشية لجهنم:

ويحكي الفيلم قصة نجاة، التي يخبرها الطبيب أن أيامها في الدنيا معدودة، وبدلاً من الحزن واستجداء الشفقة، تقرر أن تعيش حياتها، وتخطط بطريقة غريبة لوفاتها، حيث ترفض أن تُكفّن وتُدفن وتكون طعاماً للديدان، ويتصدى لخططها الجديدة أفراد عائلتها.

الفيلم من تأليف وإخراج وبطولة أسمهان لحمر، ويشاركها التمثيل رشيد عبد الحميد، فاطمة بن سعيدان، وسليم عاشور.

عن فيلم ضيف من ذهب!:

يحكي الفيلم قصة عائلة فلسطينية توافق على استضافة سائحاً أمريكياً شاباً تائهاً نتيجة لسوء فهم بسيط، ولكن ينتاب أحد أفراد الأسرة الشك حول هوية السائح عندما يفرض جيش الاحتلال منعاً للتجول داخل القرية.

الفيلم من تأليف وإخراج سعيد زاغة، وإنتاج ميس سلمان (شركة Nomadic Film House)، ويشارك في بطولته عدد من النجوم العرب هم علي سليمان، نسرين فاعور، ليث زعيتر ونبيل كوني،



عن فيلم عرنوس:

أحداث الفيلم تجري في يوم عادي داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الاعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما.

الفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media وSierra Bravo Productions.



عن فيلم ع البحر:

تحاول ناهد الاحتفال مع زوجها المطارد من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع كل الصعوبات التي توجه ناهد للحصول على مكونات الكعكة في ظل جائحة كورونا، فهل ستستطيع الاحتفال مع زوجها في مكانهم السري؟

الفيلم من تأليف وإخراج وسام الجعفري، ويشارك في بطولته ياسمين شلالدة، ورد الكردي، إميل سابا.