عبد الله الياسي حارس الشارقة: لم نستحق الهزيمة من الهلال السعودي

علق عبد الله الياسي جاء الشارقة الاماراتي علي هزيمة فريقة من الهلال السعودي ضمن مباريات الجولة الاولي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال عبد الله الياسي في تصريحات صحفية بعد المباراة:" لم نستحق الخسارة وقدمنا مباراة قوية للغاية ؛ وكنا نستحق التعادل علي الاقل".

تابع :" المبارايات المقبلة سنكافح فيها من أجل تحقيق الفوز والبقاءفي المنافسة ضمن مباريات المجموعة الاولي".

وكان فريق الهلال السعودي قد انتزع فوزا صعبا على الشارقة الإماراتي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهمافي الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الهلال بهدف سجله صالح الشهري في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وتعادل الشارقة عن طريق أوتابيك شوكوروف في الدقيقة السابعة، ثم سجل ميشيل دي أوليفيرا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 62.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة وظل الشارقة بلا نقاط.