موافي : القيء المتكرر قد يسبب جرحا في أسفل المريء ..فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن القيء المتكرر قد يسبب جرح في أسفل المريء، وقد يسبب أن يكون القيء به دم.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، ان القيء أيضا قد يكون بسبب نفسي.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أذكر التجار بالأمانة و الآية القرآنية “أوفوا الكيل”، والله أيضا قال " "ويل للمطففين"، ولو التاجر فهمها هيترعب.

وأشار حسام موافي إلى أن “الفلوس قنابل زمنية متعرفش هتنفجر فين سواء في مرض أو مصاريف الأبناء أو الزوجة وبلاش الطموحات العالية والعيش بالحلال”.