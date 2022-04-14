عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: زعلان من مصطفى درويش.. وانسحابه من "الملحد" تصرف سخيف

صدى البلد

قال المنتج جمال العدل، إنه يقود الأعمال التي ينتجها بالشراكة مع المخرج، إذ يؤمن بأن المخرج هو رب العمل، موضحًا "كل واحد بطل في دوره، والسنة دي بشوف إن الفنان محمد ثروت المفروض يتبوأ مكانا مهما جدا في الكوميديا والتمثيل ويبقى بطل مسلسلات وأفلام".

وتطرق العدل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور، إلى مسلسل "بـ100 وش"، ووضع الفنان مصطفى درويش كاسم ثالث بعد نيللي كريم وآسر ياسين، موضحًا: "بعد نيللي وآسر ياسين كل العصابة زي بعض، مصطفى اشتغل معايا 10 أعمال، وكلهم عندي زي بعض، والحمد لله إنهم نجحوا وبقوا موجودين في أكتر من مسلسل".

وأكد أنه غضب من مصطفى درويش بعدما انسحب من فيلم الملحد، واصفا إياه بأنه تزيد لا معنى له: "حسيت إنه راجل مش لطيف وبايخ لأنه ميصحش يعمل كده على الملأ، حتى لو عنده رأي عيب يعلنه كده، خاصة إن مخرج العمل من أهم الناس اللي طلعوه، اللي عمله مزايدة وحاجة تخص التريند والسوشيال ميديا وهو موقف سخيف وملوش لازمة".

بسمة وهبة مصطفى درويش الفنان محمد ثروت نيللي كريم جمال العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

20 سيارة إطفاء.. كسر خط غاز بجوار النادي الأهلي بمدينة نصر.. فيديو وصور

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال ساعات والعظمى 41 درجة

قرار عاجل من أوكرانيا بتجنيد الأجانب في الاستخبارات والجيش.. تفاصيل

هؤلاء لا يغفر الله لهم مهما بلغ استغفارهم.. علي جمعة يكشف عنهم

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس

ترشيحاتنا

عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر بقنا

برلين: القبض على شبكة يشتبه بضلوعها في خطف وزير الصحة الألماني

لمواجهة عقوبات الغرب.. روسيا تطلب مساعدة البرازيل |تفاصيل

حسن شاكوش باكيا : عمري ما تاجرت بمرض أمي بالسرطان |فيديو

الدوري الأوروبي.. تشكيل برشلونة أمام آنتراخت فرانكفورت

“البحوث الإسلامية”: حصر الكون في الوجود المادي يتناقض مع أبسط قواعد العقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

هل يكون الدوري التركي محطة أحمد سيد زيزو للانتقال للأهلي؟

فيديو

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

في رمضان ! .. حكاية إفيه عمرو مصطفى ووصوله للعالمية

المزيد

ساحة رأي

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ