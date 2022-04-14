جمال العدل: زعلان من مصطفى درويش.. وانسحابه من "الملحد" تصرف سخيف

قال المنتج جمال العدل، إنه يقود الأعمال التي ينتجها بالشراكة مع المخرج، إذ يؤمن بأن المخرج هو رب العمل، موضحًا "كل واحد بطل في دوره، والسنة دي بشوف إن الفنان محمد ثروت المفروض يتبوأ مكانا مهما جدا في الكوميديا والتمثيل ويبقى بطل مسلسلات وأفلام".

وتطرق العدل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور، إلى مسلسل "بـ100 وش"، ووضع الفنان مصطفى درويش كاسم ثالث بعد نيللي كريم وآسر ياسين، موضحًا: "بعد نيللي وآسر ياسين كل العصابة زي بعض، مصطفى اشتغل معايا 10 أعمال، وكلهم عندي زي بعض، والحمد لله إنهم نجحوا وبقوا موجودين في أكتر من مسلسل".

وأكد أنه غضب من مصطفى درويش بعدما انسحب من فيلم الملحد، واصفا إياه بأنه تزيد لا معنى له: "حسيت إنه راجل مش لطيف وبايخ لأنه ميصحش يعمل كده على الملأ، حتى لو عنده رأي عيب يعلنه كده، خاصة إن مخرج العمل من أهم الناس اللي طلعوه، اللي عمله مزايدة وحاجة تخص التريند والسوشيال ميديا وهو موقف سخيف وملوش لازمة".