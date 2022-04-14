عبد المجيد تبون يعزي أسرة "جولييت أكومبرا" في وفاة صديقة الثورة الجزائرية

تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس، بخالص تعازيه الى عائلة المناضلة جولييت أكومبرا التي عرفت بمساندتها للقضية الجزائرية ومناهضتها للاستعمار الفرنسي، وأطلق عليها صديقة الثورة الجزائرية، والتي وافتها المنية عن عمر ناهز 92 عاما.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية؛ أعرب الرئيس تبون عن "خالص تعازيه ومواساته لعائلة المناضلة جولييت أكومبرا ذات الأصول الأوروبية"، مشيدا بـ "تاريخها النضالي من أجل القضية الجزائرية ومناهضة الاستعمار الفرنسي".

و ستشيع جنازة الفقيدة حرم المناضل الكبير المحكوم عليه بالإعدام, الراحل جورج أكومبرا، السبت المقبل بالمقبرة المسيحية ببولوغين.