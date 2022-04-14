علي جمعة: من عجائب القرآن أن حفظه الأُمي والكاتب والعربي والأعجمي

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، أن القرآن الكريم نزل إلينا ليس بقراءة واحدة بل ب ١٠ قراءات وتختلف كل قراءة عن أخرى في 7 مواضع .



وأضاف خلال برنامج " القرآن العظيم " المذاع على قناة صدى البلد، أن القراءات العشر محفوظة حتى يومنا هذا فالمغرب يقرأون قراءة ورش عن نافع وليبيا يقرأون قالون عن نافع ومصر يقرأون حفص عن عاصم ، فالقرآن محفوظ بحروفه وادائه الصوتي في كل هذه القراءات .

وأوضح العجيب أن القرآن لم يحفظ بقراءة واحدة بل حفظ ب 10 قراءات فحفظه الكبير والصغير وحفظه الأمي والكاتب .

وفي تفسير قول الله سبحانه وتعالي "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ" وهى آية عجيبة لأن الأمة مكونة من أجيال وحلقات واذا حافظ بعضهم على الرسالة فبعضهم لن يحافظ لكن الله سبحانه وتعالي تكفل بالحفظ إلي يوم القيامة.

وتابع ان هذه الآية دليل على أحقية القرآن الكريم وعلى صحة الرسالة المحمدية وعلى معجزة لهذه الديانة تبقى معها أبد الآبدين.



