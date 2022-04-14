جمال العدل: ندمان إني معملتش أي حاجة مع عادل إمام

قال المنتج جمال العدل، إن الفنان عادل إمام هو أكبر وأهم وأعظم فنان في تاريخ مصر، موضحًا "أتمنى يجي زيه، لكن معتقدش إن هيجي زيه".

وأضاف العدل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "لما قعدنا عشان نشوف هنعمل ايه، كان عاوز يشتغل بنفس الشكل اللي شغال بيه، بنفس المخرج والمؤلف ونفس الناس، كنت عاوز أضيف وأغير وأحس إني مختلف عن المنتج اللي كان معاه".

وتابع: "أنا مفتقد لعادل إمام، وشايف إنه معدي أي حاجة، أنا ندمان إني معملتهوش أي حاجة، ودلوقتي ممكن اوافق باللي يقول عليه، خدتني العزة بالإثم، وكان نفسي أعمله حاجة مختلفة شوية، ورفض قبل كده اشتغل معاه لتحفظي علي بعض الحاجات".