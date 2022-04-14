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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: توجيهات الرئيس السيسي بتوطين التكنولوجيا تستهدف تشجيع المنتج المحلي

النائب ياسر عمر وكيل
النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي بتركيز استراتيجية مشروعات قناة السويس على توطين التكنولوجيا.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بعد الحرب الروسية - الأوكرانية تم قطاع خطوط الإمدادات الصناعية التى نحتاجها ، الأمر الذى أدى توقف عدد من المصانع عن العمل.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن توجيهات الرئيس تستهدف تشجيع التصنيع المحلى ، بحيث لانحتاج إلى الاستيراد من الخارج إلا فى أضيق الحدود.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس محمد يحيى زكي.

الرئيس السيسي مشروعات قناة السويس توطين التكنولوجيا الحرب الروسية - الأوكرانية التصنيع المحلى

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