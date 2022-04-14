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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لعامل والمشدد 10 سنوات لوالدته وشقيقه لقتلهم شابًا بالأميرية

محكمة
محكمة

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل، بالاعدام شنقا، لادانته بقتل المدعو مصطفى طنطاوي، طعنًا بسلاح أبيض أمام منزله في الأميرية، ومعاقبة والدته وشقيقه بالسجن المشدد ١٠ سنوات.

تعود  تفاصيل الواقعة عندما أقدم المتهمون على قتل شاب يُدعى مصطفى، ويبلغ من العمر 21 عامًا، في شارع محمود أبوزيد، المتفرع من شارع ترعة القبة بالأميرية، بعدما طعنه المتهم الأول عدة طعنات نافذة في صدره أودت بحياته في الحال، إثر مشادة كلامية ومشاجرة جمعت المجني عليه والجاني في وقت سابق، بسبب ركنة توك توك.

 وتم استدعاؤهم إلى قسم الشرطة على أثرها، ما أثار حفيظة المتهم، فبيَّت النية وعقد العزم على التخلص من المجني عليه، فانتظر خروجه من منزله وحيدًا، وغافله بالطعن بسلاح أبيض، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

جنايات القاهرة مشادة كلامية السجن المشدد الإعدام محكمة جنايات بالاعدام شنقا

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