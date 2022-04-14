المقاولون العرب يتقدم على مصر للمقاصة 1-0 في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب ومصر للمقاصة بتقدم ذئاب الجبل بهدف دون رد، في اللقاء المقام على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمد مجدي لاعب مصر للمقاصة هدف في مرماه في الدقيقة 41 ، من عمر المباراة وأعلن التقدم لصالح المقاولون العرب.

تشكيل المقاولون العرب ضد المقاصة

ويدخل فريق المقاولون العرب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد عربي.

خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - محمود عزت - أحمد زيزو.

خط الوسط: محمد مجلي - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - لويس هينستروزا - محمد حمدي زكي.

الهجوم: أمادو أنياص.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود أبو السعود - يوسف الجوهري- كريم مصطفى - أحمد داودا - فاروق كابور - عمر بسام - محمود عبد العزيز - باسم علي - أحمد علي كامل.