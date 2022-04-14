البنك الأهلي يتقدم على الاتحاد 1-0 في الدوري

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري بتقدم البنك الاهلي بهدف دون رد، في اللقاء المقام على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة ال 14 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل ناصر منسي هدف لصالح فريقه البنك الاهلي في الدقيقة 5 من بداية المباراة وأعلن التقدم لصالح البنك الأهلي.

جاء التشكيل علي النحو التالي:

محمود الزنفلي في حراسة المرمى - محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو - محمود السيد - احمد سعيد - محمد حامد - فادي فريد - ناصر منسي.

قائمة البدلاء: أحمد صبحي - محمد بسيوني - محمد لعبة - معروف يوسف - أمير مدحت - موسي دياوارا - كريم بامبو - أسامة فيصل - محمد هلال