عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| 6 ظواهر فلكية فريدة في انتظارنا.. القمر الوردي وكسوف الشمس أبرزها.. ملفات مهمة على طاولة الأعلى للجامعات قريبا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

منسق مشروع محو الأمية بجامعة حلوان: نهدف لخدمة احتياجات التنمية للقوى العاملة
صرح  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أن الجامعة تستهدف من خلال المشروع القومي لمحو الامية و مشاركتها به الي  نشر ثقافة محو الأمية بمفهوم الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

رئيس جامعة السويس يتفقد مراحل إعداد الوجبات بالمدينة الجامعية
قام الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس يرافقه  على حسين عطا، والدكتور عبد العاطى لاشين  بزيارة تفقدية لمدينة أحد الجامعية.

محافظ الوادي الجديد يوجه بحصر نسب الحضور في المدارس
قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بزيارة مفاجئة اليوم، لمدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة يرافقه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية واستعدادات المدرسة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

6 ظواهر فلكية فريدة في انتظارنا.. القمر الوردي وكسوف الشمس أبرزها
تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أبريل 2022، حيث نشهد خلال النصف الثاني من الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمُعلقة أبصارهم في السماء مُنتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

وزير التعليم يعلن جدول ورش عمل بنك المعرفة المصري لهذا الأسبوع
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول ورش عمل بنك المعرفة المصري المجانية لهذا الأسبوع .

ننشر خدمات ادارة طب الاسنان بجامعة حلوان
تقدم إدارة طب الأسنان بالإدارة العامة للشئون الطبية بـ جامعة حلوان العديد من الخدمات العلاجية لطلاب الجامعة، وتعمل على رفع المستوى التثقيفى بأهمية العناية بالفم والأسنان،  وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور موفق محمد باهر مدير إدارة طب الأسنان.

أبرزها كورونا والامتحانات.. ملفات مهمة على طاولة الأعلى للجامعات قريبا
أكد مصدر مسئول بـ المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم عقد اجتماع المجلس الشهري المقبل للاطلاع على مستجدات امتحانات الميدتيرم وسير العملية التعليمية ، خلال شهر رمضان ، مشيرا إلى أنه سيتم الاطلاع على مستجدات وضع كورونا بالجامعات والمستشفيات الجامعية ، واستكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

جامعة حلوان تحدد مواعيد غلق المدن خلال إجازة عيد الفطر
أعلنت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، مواعيد غلق وفتح المدن الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك «1443/2022»، وكان قد طلبت المدنية من ساكنيها اخلاءها مع عدم القلق على محتوياتهم الشخصية الموجودة داخل المدينة .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

ارتفاع أسعار النفط بعد أنباء فرض حظر أوروبي على واردات الطاقة الروسية

التموين: طرح "كعك العيد" بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل

البنك المركزي: ارتفاع ميزان الخدمات لـ5.6 مليار دولار في النصف المالي الأول

هذه الصلاة تجعل الملائكة تسأل عنك.. يغفلها الكثيرون فى رمضان

ترشيحاتنا

إيهاب جلال يرفض مقترح الجبلاية ويشترط عقدا لمدة عامين

دعاء ثاني جمعة فى رمضان..أدعية تغفر الذنوب وتفك الكرب وتزيد الرزق

تعرف على قائمة معسكر الأهلي قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

رئيس المخابرات الأمريكية يحذر من تهديدات روسيا بالنووي وصمت الصين

سر اختفائها ورأيها في المهرجانات وحمو بيكا .. ماذا قالت عفاف راضي لـ ياسمين عز "فيديوجراف"

مصطفى بكري : التاريخ سيتوقف طويلا أما دور القضاء المصري ورجال النيابة الشرفاء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فراس سعيد فى حواره لصدى البلد: مشهد صفع ليلى علوى لى الأصعب.. و"دنيا تانية" يكشف عيوب الرجل.. وهذه خدعتى لـ فيفى عبده وشيرين رضا

بتونس بيك وسالكة وشغلوني.. ثلاث أغاني مصرية في الحلقة الثالثة من مسلسل Moon Knight

أنوشكا: روح أسامة أنور عكاشة بترفرف فى لوكيشن "راجعين ياهوى"|حوار

فيديو

تفاصيل قتل مقاول لخطيب ابنته ودفنه بفيلا .. فيديو جراف

المهاجم هرب .. "كاف" يغرّم الرجاء قبل لقاء الأهلي | فيديو جراف

مكافأة عن كل سنوات الخدمة.. شروط إنهاء عقد العمل الفردي بالقطاع الخاص “فيديوجراف”

لم أفكر في البطولة المطلقة وخفت من هجوم البرلمان .. روجينا تتحدث لأول مرة عن مسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ