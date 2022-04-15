أخبار التعليم| 6 ظواهر فلكية فريدة في انتظارنا.. القمر الوردي وكسوف الشمس أبرزها.. ملفات مهمة على طاولة الأعلى للجامعات قريبا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

منسق مشروع محو الأمية بجامعة حلوان: نهدف لخدمة احتياجات التنمية للقوى العاملة

صرح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بـ جامعة حلوان، أن الجامعة تستهدف من خلال المشروع القومي لمحو الامية و مشاركتها به الي نشر ثقافة محو الأمية بمفهوم الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

رئيس جامعة السويس يتفقد مراحل إعداد الوجبات بالمدينة الجامعية

قام الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس يرافقه على حسين عطا، والدكتور عبد العاطى لاشين بزيارة تفقدية لمدينة أحد الجامعية.

محافظ الوادي الجديد يوجه بحصر نسب الحضور في المدارس

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بزيارة مفاجئة اليوم، لمدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة يرافقه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية واستعدادات المدرسة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

6 ظواهر فلكية فريدة في انتظارنا.. القمر الوردي وكسوف الشمس أبرزها

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال شهر أبريل 2022، حيث نشهد خلال النصف الثاني من الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمُعلقة أبصارهم في السماء مُنتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

وزير التعليم يعلن جدول ورش عمل بنك المعرفة المصري لهذا الأسبوع

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول ورش عمل بنك المعرفة المصري المجانية لهذا الأسبوع .

ننشر خدمات ادارة طب الاسنان بجامعة حلوان

تقدم إدارة طب الأسنان بالإدارة العامة للشئون الطبية بـ جامعة حلوان العديد من الخدمات العلاجية لطلاب الجامعة، وتعمل على رفع المستوى التثقيفى بأهمية العناية بالفم والأسنان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور موفق محمد باهر مدير إدارة طب الأسنان.

أبرزها كورونا والامتحانات.. ملفات مهمة على طاولة الأعلى للجامعات قريبا

أكد مصدر مسئول بـ المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم عقد اجتماع المجلس الشهري المقبل للاطلاع على مستجدات امتحانات الميدتيرم وسير العملية التعليمية ، خلال شهر رمضان ، مشيرا إلى أنه سيتم الاطلاع على مستجدات وضع كورونا بالجامعات والمستشفيات الجامعية ، واستكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

جامعة حلوان تحدد مواعيد غلق المدن خلال إجازة عيد الفطر

أعلنت المدينة الجامعية بجامعة حلوان، مواعيد غلق وفتح المدن الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك «1443/2022»، وكان قد طلبت المدنية من ساكنيها اخلاءها مع عدم القلق على محتوياتهم الشخصية الموجودة داخل المدينة .