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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..مصطفى بكري: نعبر عن مطالب الشعب ولدينا قيادة وطنية.. حمو بيكا لـ هاني شاكر: إحنا بشر وتعبنا..والأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

 

مصطفى بكري: نعبر عن مطالب الشعب.. ولدينا قيادة وطنية..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن طن القمح وصل 500 دولار، مؤكدا أن الأزمة التي تواجه العالم صعبة، ووزير المالية الأمريكي بكى وتحدث عن أن هناك خوفا من حدوث مجاعات تجتاح العالم.


درجات الحرارة المتوقعة الجمعة بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

استعرضت نشرة الأخبار المذاعة على القناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة  الجمعة 15-4- 2022، في القاهرة والمحافظات.


مش هي| عمرو زكي: كنت مرتبط بفنانة صديقة لـ منة فضالي ..فيديو

كشف لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى "البلدوزر"، حقيقة ارتباطه بالفنانة منة فضالي.


المرأة مش مكسب ..عمرو زكي: لو رجع بيا الزمن مش هتجوز صغيّر|فيديو

حل الكابتن عمرو زكى لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك السابق ضيفا ببرنامج “سابع سما” المذاع على قناة “النهار”، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب.


الناس شايفانا حشرات؟|حمو بيكا لـ هاني شاكر: إحنا بشر وتعبنا ..فيديو

انفعل مطرب المهرجانات حمو بيكا، على الهواء وذلك بعد سؤال :"  لو صدر قرار بمنعك من الغناء فى الخارج"، ليرد قائلا "حسبي الله".


وصلنا كأس العالم؟| جمال العدل: الخطيب مش الأسطورة الوحيدة في مصر ..فيديو

قال المنتج جمال العدل، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان لاعب كرة قدم عظيما.


حسن شاكوش باكيا : عمري ما تاجرت بمرض أمي بالسرطان |فيديو

أعرب المطرب حسن شاكوش، عن حزنه من كثرة الشائعات التي تزعم متاجرته بمرض والدته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "أنا على آخر الزمن أتاجر بمرض أمي، ورغم المشاكل اللي معايا عمري ما طلعت قلت أمي عندها سرطان أو بصرف على علاجها أو على عائلتي".


رحمة أحمد عن مشاركتها في الكبير: أحمد مكي ساندني.. واللهجة كانت صعبة

كشفت الفنانة رحمة أحمد، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل الكبير أوي 6 مع الفنان أحمد مكي ، وكواليس شخصية مربوحة .


"شكة دبوس" تحرج نجلاء بدر في "رامز موفي ستار" |فيديو

حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة  اليوم في برنامج " رامز موفي ستار " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " .


شوقي علام: رسول الله فاق البشرية في صفات الكمال.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم  فاق البشرية في صفات الكمال، مؤكدا أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم نورانية.

اخبار التوك شو مصطفى بكري عمرو زكي حمو بيكا الأرصاد

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