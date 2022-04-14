وصلنا كأس العالم؟| جمال العدل: الخطيب مش الأسطورة الوحيدة في مصر ..فيديو

قال المنتج جمال العدل، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان لاعب كرة قدم عظيما.

موضحًا: "لكني معترض على لفظ الأسطورة، هل وصلنا كأس العالم لو الأسطورة يعني حريف، هنلاقي حريفة كتير في جيله زي علي خليل وحسن شحاتة".

وأضاف العدل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "كتير عاوزين يقولوا إن الخطيب الأسطورة الوحيدة للكرة المصرية، الميديا الأهلاوية عاوزين يطلعوه كده .. هو لاعب عظيم جدا، لكن إيه القياس اللي يقول إنه أحرف من طاهر أبو زيد أو حمادة إمام، لازم يكون في قياسات مش رأي الجمهور"ز

وتابع: "مصر بها الكثير من الأساطير، الخطيب فوق العظيم، لكن أنا معترض على لفظ الأسطورة .. لو أسطورة يبقى في أساطير غيره، مش هو لوحده، وعمره ما عملنا حاجة في منتخب مصر غير إننا كسبنا كأس الأمم الأفريقية 1986، وكان كبر واحتياطي، مجابلناش بطولة زي طاهر أبو زيد أو حسام حسن".

