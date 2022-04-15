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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إبداع أول فرقة للفنون الشعبية من أصحاب الهمم في مصر ببني سويف

صدى البلد

أصحاب الهمم  لديهم قدرات خاصة حباهم الله بها،  ومنذ 3 سنوات مجموعة من أبناء بنى سويف  اختاروا الانضمام إلى أول فرقة فنون شعبية من ذوى الإعاقة الذهنية على مستوى محافظات مصر تم تشكيلها بقصر ثقافة بنى سويف، والتقى "صدي البلد " مدرب الفرقة وأعضاءها، ومسئولى فرع الثقافة للحديث عن تأسيس الفرقة وما قدمته من عروض .

في البداية تقول  ماجدة حلمى مسؤولة التمكين الثقافى بفرع ثقافة بنى سويف  تضم الفرقة - التى لم يمر على وجودها بقصر الثقافة سوى ثلاثة أعوام  - أعضاء من ذوى الإعاقات ،  ذهنى ، سمعى ، داون ، توحد ، وتأخر دراسى ، وهم موهوبون إذ نجحوا فى أداء أول عرض لهم على مسرح قصر الثقافة خلال إحتفالية يوم التوحد العالمى بحضور المحافظ السابق  المستشار هانى عبدالجابر ، وواصلوا تقدمهم بخطوات جادة  مع مدرب يحبونه ويعاملهم بعطف وإنسانية ، ماجعل الجمهور يستقبلهم بحفاوة خلال عروضهم ، على مسرح قصر الثقافة والمواقع الأخرى التابعة للفرع .

وأضافت تميز أبطال الفرقة بعمل رقصات ولوحات استعراضية هى الصعيدى ، السمسمية ، الشهيد ، عنبر العقلاء ، ترشيد المياه ، ولاقت اعجاب المشاهدين خلال شهر رمضان .

فيما أوضح محمد عبد الوهاب مدير فرع ثقافة بنى سويف أنه كثيرا ما راودته فكرة تكوين فرقة من ذوى الإعاقة ، وعندما عرض عليه المدرب الحالى وجود مجموعة جاهزة ومدربة من طلاب وخريجى مدارس التربية الخاصة بالمحافظة ، تصلح لتأسيس أول فرقة بقصور وبيوت الثقافة بمحافظات مصر ، وافقت دون تردد وعقدت اجتماعا معهم ، بحضور مسؤولة التمكين الثقافى ، وخاطبت رئيسة إقليم شمال الصعيد برغبتنا فى إنشاء الفرقة فأرسلت طلبنا إلى رئيس الهيئة الذى كلف لجنة شاهدت عروض الفرقة ، الي أن جاءت  لجنة تقييم الأداء وتمت المو افقة على اعتماد الفرقة بقصر الثقافة وتخصيص ميزانية لها.ضمن  مراكز الشباب وذلك ضمن إحياء ليالى شهر رمضان .

 

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وأضاف عبد الوهاب: شاركت الفرقة فى فاعليات إحياء ليالى رمضان للمرة الثالثة هذا العام .

وأشار أعضاء الفرقة "ريناد علاء ، نورهان حسين ، أميرة مدحت ، مريم ، منى محمد ، شهد علاء ، محمد جمال ، جبريل أحمد ، كريم جمال" إلى أنهم يحبون الفنون الشعبية والموسيقى لذلك انضموا للفرقة التى كونها المدرب وائل عيد ومساعديه جمال وعلى. 

 

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وأضافوا "فى البداية كانت الحركات صعبة علينا ومع مرور الوقت ونتيجة للمعاملة الطيبة للمدربين والاسلوب السهل وأخذ آراءنا في الحركات، أصبحنا نحفظ ونؤدى الرقصات بإتقان خلال البروفات فى فترة قصيرة، كما قدمنا عدة لوحات فنية استعراضية بالسرادقات  والمقاهى ومراكز شباب القرى بمدن ومراكز المحافظة ضمن ليالى رمضان ، وبعد اعتمادنا وتخصيص ميزانية لنا  ، نحلم بالمشاركة فى جميع مسابقات محلية وتمثيل مصر فى المحافل العالمية والحصول على مراكز متقدمة

وتلتقط أمهات أعضاء الفرقة أطراف الحديث قائلات: " نشكر مدربى الفرقة ومسؤولى فرع الثقافة على تشكيل فرقة فنون شعبية من ذوى الإعاقة الذين أثبتوا أن استيعابهم سريع على عكس المتوقع ، وساهم انضمامهم للفرقة فى رفع معنوياتهم واهتمام الناس بهم وتشجيعهم على الاستمرار، إذ نرافقهم فى سفرياتهم داخل المحافظة وخارجها لرعايتهم ومساعدتهم فى تغيير ملابس العروض".

 

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القمح السمسمية ذوي الإعاقة محافظ بني سويف صدى البلد محمد عبد الوهاب شهيد ميزانية بني سويف

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