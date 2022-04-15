الحضري: كلنا خلف إيهاب جلال ونحتاج دعم الجماهير للمنتخب

تحدث عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الوطني عن أهمية الوقوف خلف الجهاز الفني للفراعنة بقيادة إيهاب جلال موضحا أن الفترة المقبلة تحتاج دعم الجماهير للمنتخب لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتابع الحضري في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ، : "ننتظر جلسة إيهاب جلال مع الجهاز المعاون بعد الكشف الكامل عن الأسماء، لم يتم ذلك قبل أن ينتهى المدرب من مباراتي فريقه الحالي أمام مازيمبي وبعدها سيتم الاتفاق على خطة العمل في المرحلة المقبلة".

وواصل السد العالي: "نجاح المنتخب لن يحسب للحضري ولا إيهاب جلال بل يسجل في تاريخ مصر، إذا نجحنا سيكون هذا النجاح منسوب للجميع جهاز فني ولاعبين واتحاد كرة وجماهير، وغذا غاب عنا التوفيق سيكون الجميع خاسر، لذلك نحن في وقت يحتاج تضافر الجهود لوضع المنتخب في المكانة التي يستحقها".

وأكد أسطورة حراسة المرمى في مصر: "إيهاب جلال مدرب ناجح وحقق انجازات كبيرة خلال 15 عاما من التدريب، أثق تماما أن المنتخب سيقدم معه انجاحات وانجازات كبيرة، ولدينا لاعبين يلعبون في أفضل أندية العالم مثل محمد صلاح، أتمنى أن يقدم الفراعنة ما يساهم في مصالحة الجماهير خلال الفترة المقبلة".