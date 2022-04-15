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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن يوسف: لما قولت هعتزل الفن وأشتغل أي حاجة اتنصب عليا

حسن يوسف
حسن يوسف

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنان الكبير حسن يوسف، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


حسن يوسف: الشيخ الشعراوي لم يكن السبب في اعتزال شمس البارودي.. فيديو
وأكد "الفنان الكبير حسن يوسف"، أن الشيخ الشعراوي لم يكن السبب في اعتزال شمس البارودي.

وأشار: "الشيخ الشعراوي لم يكن السبب في اعتزال شمس وهي لم تراه إلا في آخر أسبوع في حياته لما كان تعبان أوي ودخلت عليه وقبلت يده وطلب منها أن تدعو له وقال لها انتي متعرفيش مقام التائبين عند الله".


خد عين جامدة.. حسن يوسف: عمرو أديب وإسعاد يونس حسدوا محمد صلاح| فيديو
وعلق "الفنان الكبير حسن يوسف"، على الهجوم وانتقاد أداء النجم المصري محمد صلاح، قائلا: "محمد صلاح بيعمل كل اللي بيقدر عليه، ورفع اسم مصر عاليا في إنجلترا".

وأضاف: "ابنتي الكبيرة تقيم في إنجلترا منذ 20 عاما، وتقول لي محمد صلاح عامل قلق في إنجلترا والكل بيتكلم عنه".

وأشار: "الحظ تخلى عن محمد صلاح في الفترة الأخيرة، ومحمد صلاح شاطر جامد"، مردفا: "عمرو أديب وإسعاد يونس حسدوا محمد صلاح.. وخد عين جامدة".

 

حسن يوسف: لما قولت هعتزل الفن واشتغل أي حاجة اتنصب عليا.. فيديو
وقال "الفنان الكبير حسن يوسف"،: "لمًا قلت هعتزل الفن وأشتغل أي حاجة اتنصب عليا وفشلت فشل ذريع"، موضحا: "اشتريت أرض في الإسماعيلية 20 فدان، وأصبحت صاحب أملاك، وربنا رزقني بحارس محترف وأنا لم أكن أعرف شيء".

وأضاف: "الحارس نصب عليا وكان يأخذ فلوس بدون أي مقابل لأني لم أكن أفهم شيء"، متابعا: "أخبرت الشيخ الشعراوي بما حدث معي وحكيت له، قال لي ماتشتغلش في اللي ماتفهمش فيه".

 

حسن يوسف: بروح نادي الجزيرة أقعد مع شلة سميرة أحمد وشمس البارودي.. فيديو
وتحدث "الفنان الكبير حسن يوسف"، عن تفاصيل يومه قائلا: "بروح نادي الجزيرة اقعد مع شلة سميرة أحمد وشمس البارودي".

وأضاف: "يومي أنا وشمس يبدأ من الفجر، نصلي الفجر ونجلس نقرأ القرآن"، لافتا: "لو الجو كويس بنروح نادي الجزيرة ونقعد مع أصدقائنا".

 

حسن يوسف: الشيخ الشعراوي كان بينضف المراحيض في السيدة نفيسة.. فيديو
وحكى "حسن يوسف"، موقفا للشيخ الشعراوي، قائلا: "روحت اسأل ليه في السيدة نفسية لقيته بينضف المراحيض في السيدة نفسية"، مؤكدا: "أحداث المسلسل حقيقة".

وأشار: "كان يقف بنفسه ينضف مراحيض السيدة نفسية"، مردفا: "كان متواضعا ولم بشعر بالكبر أبدا".

 

كل اللي حلتي تاريخ.. حسن يوسف عن ابتعاده عن التمثيل: مبتقدرش ماديا.. فيديو
وكشف "الفنان الكبير حسن يوسف"، سبب ابتعاده عن الفن، خلال السنوات الأخيرة، قائلا: "لم يكن لدي دخل في الأمر ولم أخطط لذلك"، معقبا: "غصب عني مش بإيدي والخلافات كلها مادية، الدور بيبقى كويس والبطل بيكون كبير ووقت الفلوس تقرصهم عقربة".

وأضاف: "قلة الأعمال اللي بتتعرض عليا سبب أيضا"، لافتا إلى أنه إذا عرض عليه عمل يحدث خلاف على أجره".

وأكد: "الابتعاد عن التمثيل غصب عني مش بإيدي بقى لي 4 سنين لا أطلب في أعمال فنية والأزمة كلها لها علاقة بالماديات لأني بعجب بالدور والبطل بيكون كبير، لكن الاختلاف بيكون ماديا لما يتكلموا في الفلوس تقرصهم عقربة".

 

حسن يوسف يروي اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الشعراوي.. وياسمين عز تتأثر على الهواء.. فيديو
وقال "حسن يوسف"، عندما توفى الشيخ الشعراوي ذهبت إلى أسرته وجلست مع ابنه وطلبت منه أن أعرف كيف توفى الشيخ الشعراوي، معقبا: "كنت عايز أعرف توفاه الله ازاي، فقعدت مع ابنه أحمد وزوج ابنته فحكولي أنهم كانوا حواليه في لحظاته الأخيرة، فقالهم اخرجوا وسبوني لوحدي، خرجنا وسمعناه يتحدث مع السيدة عائشة والسيدة نفيسة والسيدة زينب، حتى قال: "حتى أنت يا رسول الله ثم توفاه الله".

وأكد: "ما قدمته في مسلسل الشعراوي في مشهد الوفاة سرده أبناء الشعراوي عندما حان أجله وطلب منهم أن يخرجوا من الغرفة وسمعه يتحدث مع السيدة عائشة والسيدة نفسية والرسول صلى الله عليه وسلم حتى أسلم روحه".

وتأثرت الإعلامية ياسمين عز بما قاله الفنان حسن يوسف عن اللحظات الأخيرة في حياة الشيخ الشعراوي قبل وفاته.
 

ياسمين عز الفنان الكبير حسن يوسف شمس البارودي محمد صلاح البارودي اسعاد يونس عمرو أديب الشيخ الشعراوي برنامج كلام الناس في رمضان كلام الناس في رمضان

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