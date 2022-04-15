اللي حيلتي تاريخ.. حسن يوسف عن ابتعاده عن التمثيل: مبتقدرش ماديا.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنان الكبير حسن يوسف.



وكشف "الفنان الكبير حسن يوسف"، سبب ابتعاده عن الفن، خلال السنوات الأخيرة، قائلا: "لم يكن لدي دخل في الأمر ولم أخطط لذلك"، معقبا: "غصب عني مش بإيدي والخلافات كلها مادية، الدور بيبقى كويس والبطل بيكون كبير ووقت الفلوس تقرصهم عقربة".



وأضاف: "قلة الأعمال اللي بتتعرض عليا سبب أيضا"، لافتا إلى أنه إذا عرض عليه عمل يحدث خلاف على أجره".

وأكد: "الابتعاد عن التمثيل غصب عني مش بإيدي بقى لي 4 سنين لا أطلب في أعمال فنية والأزمة كلها لها علاقة بالماديات لأني بعجب بالدور والبطل بيكون كبير، لكن الاختلاف بيكون ماديا لما يتكلموا في الفلوس تقرصهم عقربة".

وأكمل: "أنت بتشتري بضاعة يا تقيمها يا تبعد عنها لذلك مش بنتفق ماديا، أنا كل اللي حلتي تاريخ، ماقدرش أجرحه لو ماحفظتش على برستيجي وقمتي هلاقي الطعنات كتير".

