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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس مصنع كوري للملابس الرياضية باستثمارات 30 مليون دولار

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس
أ ش أ

شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون، مراسم وضع حجر أساس مصنع شركة كورية جنوبية للملابس الرياضية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات قدرها 30 مليون دولار، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة ، بحضور كيم وان جونغ، سفير جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان اليوم /الثلاثاء / أنه حضر الفعاليات الربان محمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، والدكتور أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إلى جانب عدد من قيادات محافظة الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالهيئة وممثلي الشركة.

وأشار البيان إلى أن المشروع يُقام على مساحة 42 ألف متر مربع ويستهدف إنشاء مصنع ذكي وصديق للبيئة لتصنيع الملابس الرياضية باستخدام أحدث التقنيات الصناعية، بما يسهم في دعم القدرات الإنتاجية للقطاع وتلبية احتياجات الأسواق المختلفة.
و أكد مصطفى شيخون أن المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار جذب الاستثمارات الكورية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء ارتقاء العلاقات بين مصر وجمهورية كوريا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري، موضحا أن الهيئة تتطلع إلى أن يكون المشروع بداية لانطلاقة الاستثمارات الكورية داخل مناطقها الصناعية، للاستفادة من المقومات التنافسية التي توفرها الهيئة.
وقال شيخون إن منطقة القنطرة غرب الصناعية تضم حاليًا 54 مشروعًا من 9 جنسيات مختلفة بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.54 مليار دولار أمريكي، فيما يتصدر قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة قائمة الأنشطة الصناعية بالمنطقة بإجمالي 43 مشروعًا.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل دعم المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متكاملة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية والصادرات ويوفر فرص العمل، دعمًا للتنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه أكد كيم وان جونغ أهمية المشروع في تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات تنافسية تشمل موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة بما يدعم التصنيع والتصدير ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الكورية للاستثمار في مصر، معربا عن تطلعه إلى أن يمثل المشروع نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الخبرات الصناعية الكورية والكوادر المصرية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة إتش أند إل مصر للملابس لي سونغ جون، أن المشروع يمثل بداية مهمة لرحلة الشركة في مصر، معربًا عن تطلعه إلى بناء قاعدة صناعية متطورة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطبيق معايير الجودة والاستدامة في تصنيع الملابس الرياضية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة ويدعم فرص النمو والتوسع مستقبلًا.
يذكر أن المشروع يُعد أول مشروع لشركة من كوريا الجنوبية يتم التعاقد عليه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث جرى توقيع عقده في نوفمبر 2025، بما يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية الجنوبية إلى المناطق الصناعية التابعة للهيئة. وقد ارتفعت استثمارات المشروع من 15 مليون دولار إلى 30 مليون دولار ، بما يعكس ثقة الشركة في المقومات الاستثمارية للمنطقة وآفاق التوسع من خلالها إلى مختلف الأسواق.

منطقة الاقتصادية لقناة السويس حجر أساس مصنع إتش أند إل مصر

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