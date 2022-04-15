حسن يوسف: الشيخ الشعراوي كان بينضف المراحيض في السيدة نفيسة.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الفنان الكبير حسن يوسف.

وحكى "حسن يوسف"، موقفا للشيخ الشعراوي، قائلا: "روحت اسأل ليه في السيدة نفسية لقيته بينضف المراحيض في السيدة نفسية"، مؤكدا: "أحداث المسلسل حقيقة".

وأشار: "كان يقف بنفسه ينضف مراحيض السيدة نفسية"، مردفا: "كان متواضعا ولم يشعر بالكبر أبدا".

وأوضح: "ما قدمته في مسلسل الشعراوي في مشهد الوفاة سرده أبناء الشعراوي عندما حان أجله وطلب منهم أن يخرجوا من الغرفة وسمعه يتحدث مع السيدة عائشة والسيدة نفسية والرسول صلى الله عليه وسلم حتى أسلم روحه".