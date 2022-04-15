ربيع ياسين: أتمنى خدمة وطني دائما.. والصعيد به مواهب كثيرة

قال ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، إنه تعرض للظلم حينما كان مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2001، مشددا على رغبته في خدمة وطنخ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ربيع ياسين، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، :" أنا ظلمت، لست مسئولا عن إصابة منتخب الناشئين بكورونا، وقد تمت معاقبتي وجلست في بيتي رغم رغبيتي في خدمة وطني".

وتابع:" لقد استطعت تكوين جيل مميز من الناشئين، مع اول مباراة رسمية خضتها بهذا الجيل، كان هناك ما لايقل عن 12 لاعبا قد تم تصعيدهم للفريق الأول بأنديتهم".

وأردف:" لابد أن يكون خطة لتطوير الكرة المصرية، ويتم اختيار المدر ببعناية، والذي بدوره سيختار لاعبين صغار السن، أيضت بعناية شديدة".

وأتم :" لقد كنت دائما حريص على البحث عن نجوم مغمورة في مختلف المحافظات، والصعيد ملئ بالموهوبين".