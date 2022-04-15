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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من ساعة لقلبك إلى فرح العمدة.. مشوار الـ250 عملا للراحلة خيرية أحمد

خيرية أحمد
خيرية أحمد

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة خيرية أحمد، التي قدمت على مدار مشوارها الفني أعمالا سينمائية وتلفزيونية وصلت إلى 250 عملا فنيا محفورا في ذاكرة المشاهدين. 

خيرية أحمد 

أطلت خيرية أحمد على الجمهور في البداية بصوتها عبر المشاركة في برنامجها الإذاعي "ساعة لقلبك"، مع الراحل فؤاد المهندس وثم انضمت إلى فرقة إسماعيل ياسين وأمين الريحاني لتقدم على المسرح أعمالا كوميدية شهيرة. 

غيرت خيرية أحمد اسمها من "سمية أحمد إبراهيم"، وعرفت بخفة ظلها في أعمال عديدة بسينما الأبيض والأسود، وكانت تحاول البحث عن مكانها الفني بعد نجاح شقيقتها سميرة أحمد، وتزوجت من المؤلف الدرامي والممثل يوسف عوف. 

خيرية وسميرة أحمد 

توفيت خيرية أحمد في مثل هذا اليوم عام 2011، بعد صراع مع المرض الذي أخفته عن الجمهور، حتى دخلت في غيبوبة إثر إصابتها بأزمة قلبية، ولم تتوقف عن التمثيل لآخر لحظات في حياتها حتى عرضت لها أعمال بعد وفاتها منها أزواج في ورطة وفرح العمدة. 

وخلال مشوارها الفني قدمت خيرية أحمد عشرات الأعمال الدرامية الشهيرة التي جعلت سيرتها مستمرة على أذهان وأعين المشاهدين ومن أبرزها مسلسلات قلب ميت، سلطان الغرام، أولاد الشوارع، علي يا ويكا، الحقيقة والسراب، سوق الخضار، عفاريت السيالة، أين قلبي، وغيرها. 

الراحلة خيرية أحمد 

وعلى الصعيد السينمائي قدمت خيرية أحمد العديد من الأعمال الكوميدية منها فيلم بحبك وأنا كمان، صايع بحر، ظاظا، أخواته البنات، عالم عيال عيال، وغيرهم العشرات. 

كما قدمت على المسرح أعمال كوميدية شهيرة منها ممنوع الستات، العبيط، أختي سيمحة، نمرة 2 يكسب، وسفاح رغم أنفه، كذلك قدمت مسرحيات كثيرة أمام محمد عوض منها الطرطور وطبق سلطة وكلام رجالة ونقطة الضعف ومهرجان الحرامية والقصرين. 

مراحل حياة الفنانة خيرية أحمد 

الصديقة والدادة والسيدة الاجتماعية صاحبة الدم الخفيف، كانت هذه أبرز الأدوار التي افتقدتها الشاشة المصرية كثيرا برحيل خيرية أحمد التي شكلت في سنواتها الأخيرة دويتو درامي مميز مع الفنانة فيفي عبده في العديد من المسلسلات أبرزها الحقيقة والسراب وسوق الخضار. 

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