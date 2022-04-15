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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض لفرقة رضا والسيرك القومي في الليلة الرابعة لـ"هل هلالك"

عرض فرقة رضا في هل
عرض فرقة رضا في هل هلالك

 شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الليلة الرابعة للنسخة السادسة من برنامج هل هلالك، التى يقدمها القطاع مجانا للجمهور، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والتى تضمنت مجموعة من فقرات الفن الشعبى التى تميز الهوية المصرية، أمس الخميس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 

 

تجمعت الأسرة المصرية بمختلف أعمارها لمشاهدة فقرات فرقة رضا والسيرك القومى التابعين للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وشهد المسرح اقبالا جماهيرية كبيرا، وعاش الجمهور لأكثر من ساعة ونصف مع مجموعة كبيرة من أشهر فقرات الفرقتين، التى نالت إعجابه وتفاعل معها طوال فترة العرض . 

 

حيث قدم السيرك القومي بإشراف الفنان وليد طه، باقة متنوعة من أشهر وأروع فقراته المحببة للصغار والكبار منها " الأنتيبوت، المهرج، التوازن، الدودة الشقية، جونجلير، الكاوتشوك".

 

كما قدمت فرقة رضا بإشراف الفنانة إيناس عبد العزيز، مجموعة من روائع الفنان محمود رضا رائد استعراضات الفن الشعبى، على أنغام الموسيقار على إسماعيل، منها "حلاوة شمسنا، اسكندراني، المراكبي، الكرنبة، التنورة، موشح لحظ رنا، النوبة، واحد بس، ميلدا، الحجالة الجديدة".

 

واستمتع الجمهور فى بداية الليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا .

 

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل" .

 

كما يستمر معرض "مساجد القاهرة" الوثائقى الذى ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي، استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون طوال فترة برنامج هل هلالك .

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