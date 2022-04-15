ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي يوميا



يعتبر الزبادي ، المفضل لدى الأطفال وكذلك البالغين ، غذاء خارق لأنه يحتوي على فوائد صحية لا حصر لها.

الزبادي غني بالعناصر الغذائية. إنه مصدر رائع للبروتينات والكالسيوم. كما أنه يحتوي على فيتامينات ب المعقدة والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يحسن التمثيل الغذائي ويوفر الشعور بالشبع.

يمكن تناول الزبادي بدون سكر أو تحليته أو منكه بالفواكه حسب الاختيار.

يمكنك إضافة الزبادي إلى مجموعة متنوعة من الأطباق أو صنع العصائر منه.

تناول الزبادي كل يوم ، يحافظ على انتظام حركات الأمعاء لدينا ويحسن فلورا الجسم. يقتل البكتيريا الضارة في الأمعاء ويجعل جهازنا الهضمي أكثر صحة.

كما وجد أن الزبادي فعال في عدم تحمل اللاكتوز والإمساك ومرض التهاب الأمعاء

فهو يساعد في تقوية المناعة الطبيعية ويقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان وينظم مستويات السكر في الدم

يقلل من ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب:

أظهر تناول الزبادي بشكل منتظم أنه يقلل من ضغط الدم وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

وبالتالي ، يؤدي الزبادي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يقلل الشهية والوزن:

محتوى البروتين العالي في الزبادي يجعلنا نشعر بالشبع ويقلل من الشهية وبالتالي يقلل من استهلاك السعرات الحرارية.

يقلل من الاكتئاب:

تساعد البروبيوتيك في الزبادي في تقليل القلق والتوتر ، مما يجعل مرضى الاكتئاب يشعرون بالتحسن.