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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بين الإفطار والسحور.. كل ما تود معرفته عن ممارسة الرياضة في رمضان

كل ما تود معرفته
كل ما تود معرفته عن ممارسة الرياضة في رمضان

يتساءل الكثيرون عن كيفية ممارسة الرياضة في رمضان، نظرًا لأنه لا يُسمح لك بالشرب أو الأكل أثناء النهار ، يمكن أن يشعر الجسم بضعف شديد مما يجعل ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان أكثر صعوبة.


قد يكون من الصعب التصالح مع اللياقة البدنية لأن رمضان هو الوقت الذي قد تفقد فيه قوة العضلات،  ومن المحتمل أن يتعارض هذا مع أهداف اللياقة العامة الخاصة بك ، ولكن من المهم ألا تشعر بالإحباط،  ستشهد رحلة لياقتك تقلبات في رمضان، ويجب أن تعطي جسمك البدلات خلال شهر رمضان. 


نصائح لممارسة الرياضة في رمضان 


-كن واقعيا بشأن أهدافك
أولاً ، يجب أن ندرك أن رمضان ليس الوقت المناسب لبناء لياقتك ، بل هو الوقت المناسب للحفاظ عليها،  ليس من المعقول أن تتمرن بكثافة 100٪ ، ولن يكون من المحتمل أنك ستنجح في تحقيق ذلك، إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام ، فقد تستمر في ممارسة الرياضة بشكل متكرر بكثافة أقل بكثير لمنع زيادة الوزن وفقدان العضلات. ومع ذلك ، إذا لم تكن شخصًا نشطًا بشكل خاص ، فإن رمضان ليس أفضل وقت لممارسة هذا الضغط على جسمك.

كم مرة يجب أن تمارس الرياضة في رمضان؟
من المحتمل أن تهدف إلى ممارسة الرياضة ما بين مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. قد يكون الروتين المفيد الذي يجب اتباعه ثلاث مرات في الأسبوع في أيام بديلة.
كم من الوقت يجب أن تمارس الرياضة؟
إنها لفكرة جيدة أن تلتزم بجلسات مدة كل منها 30-45 دقيقة ، اعتمادًا على شدة التمرين ومستوى لياقتك.على سبيل المثال ، قد يستمر التمرين الأكثر كثافة قليلاً لمدة نصف ساعة ، بينما قد يستمر التمرين المعتدل لمدة 45 دقيقة.


ما مدى شدة التمرين الرياضية في رمضان؟
كقاعدة عامة ، يجب أن يكون التمرين أقل شدة بنسبة 50٪ من التمارين خارج شهر رمضان،  يجب عليك خفض وزن أجهزتك وتقليل عدد التكرارات وزيادة وقت الراحة واختيار أسهل خيار متاح. على سبيل المثال ، بدلاً من القفز من القرفصاء ، يجب أن تمارس تمارين القرفصاء العادية، لا يمكن التشديد بما يكفي على أن رمضان ليس الوقت المناسب لدفع نفسك إلى أقصى حدودك أو تجربة تمارين غير مألوفة.

ما هو أفضل وقت لممارسة الرياضة؟
لا يخفى على أحد أن أفضل وقت لممارسة الرياضة في رمضان ليس أثناء الصيام. يجب أن تتمرن فقط عندما يكون لديك سوائل وطعام في جسمك. في الواقع ، يمكن أن يؤدي تجفيف العضلات بنسبة أقل من ثلاثة في المائة إلى فقدان القوة بنسبة 12 في المائة، لذلك يجب ممارسة الرياضة بعد الإفطار وبعد صلاة التراويح وقبل السحور.
بعد الإفطار ، سيتغذى جسمك بوجبة صغيرة وتناول السوائل ؛ ومع ذلك ، قد يحد وقت الصلاة من مقدار الوقت المتاح لديك للتمرين. وبالتالي ، عند ممارسة الرياضة بعد الإفطار ، قد تختار تمرينًا عالي الكثافة قليلًا يمتد من 20 إلى 30 دقيقة.
إذا كنت لا تستطيع الضغط على تمرينك بين صلاة الإفطار والتراويح ، فلم يفت الأوان لممارسة الرياضة بعد ذلك، خلال هذا الوقت يُسمح بتناول وجبة أو مخفوق ما بعد التمرين حتى تتمكن من مساعدة جسمك في التعافي.
أخيرًا ، إذا كانت لديك قوة الإرادة للنهوض من السرير مبكرًا ، فيمكنك تخصيص جلسة تمرينك قبل السحور، يمكن أن تكون ممارسة الرياضة في هذا الوقت مفيدة بشكل خاص لأنها يمكن أن تزودك بالطاقة لبقية اليوم، فقط تأكد من شرب الكثير من الماء قبل وبعد التمرين ، وتناول وجبة خفيفة قبل حوالي نصف ساعة ، والاستمتاع بوجبة سحور كثيفة المغذيات بعد ذلك.
 

المصدر: ilmuk.

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