صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

اكتشف الباحثون أول نيزك من خارج نظامنا الشمسي يضرب الأرض ، وفقاً لوثيقة أصدرتها قيادة الفضاء الأمريكية مؤخراً. والنيزك الـ«بين نجمي» عبارة عن صخرة فضائية تنشأ من خارج نظامنا الشمسي، وهو أمر نادر الحدوث.

يُعرف هذا النيزك باسم CNEOS 2014-01-08، وقد سقط على طول الساحل الشمالي الشرقي لبابوا غينيا الجديدة في 8 يناير عام 2014، وفقاً لشبكة « سي إن إن ».

وجاءت النتيجة مفاجأة لـ أمير سراج ، الباحث في علوم القضاء، والذي حدد الجسم على أنه نيزك «بين نجمي» في دراسة عام 2019 شارك في تأليفها عندما كان طالباً جامعياً في جامعة هارفارد.

قاعدة بيانات

قرر سراج الذهاب إلى قاعدة بيانات مركز وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، ووجد ما يعتقد أنه نيزك بين نجمي في غضون أيام.

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