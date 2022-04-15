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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

رئيس هيئة الكتاب: إقبال كثيف على مسابقة رمضانك ثقافة ووعي

هيثم الحاج علي رئيس
هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مسابقة "رمضانك ثقافة ووعى" التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان الكريم، تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تشهد حالة من الإقبال الكبير، حيث  يستقبل الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، آلاف الزيارات يوميا من قبل الأطفال واليافعين، للإجابة على الأسئلة المطروحة يوميًا.


وأوضح الدكتور هيثم الحاج على، إن المسابقة تساعد على رفع الوعى واكتساب المعرفة في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان بشكل صحيح مما يساعد على بناء المستقبل بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن الإقبال الكثيف الذى يشهده الموقع يوميًا يعطى مؤشرًا واضحًا على أن القراءة أصبحت جزء هام جدًا في حياة الأطفال والشباب.

ولفت رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى أن المسابقة عبارة عن مجموعة من الأسئلة تقسم على مرحلتين الأولى أسئلة للمرحلة العمرية من سن 6 إلى 12 عامًا، وتدور الأسئلة عن شخصية وطنية ذات تأثير كبير في تاريخ مصر، أما أسئلة المرحلة الثانية فهي من سن 12 إلى 18 عامًا وتدور عن سلسلة كتب "ما" التي تصدرها هيئة الكتاب وتستهدف بها هذه الفئة العمرية لتعرفهم بشكل مبسط مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والفكرية والأدبية والفنية وغيرها، وتتوفر جميع إصدارات سلسلة "ما" مجانا طوال فترة المسابقة، ويتم طرح سؤال المسابقة كل فجر يوم جديد على الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويتم الإجابة أيضا على السؤال عن طريق الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال الضغط علي الرابط التالي : 
https://cairobookfair.gebo.gov.eg/ 

وسيعلن عن الفائزين في نهاية شهر رمضان والجائزة مكتبة من الكتب الثقافية المتنوعة ومفاجآت أخرى.

وكان الدكتور هيثم الحاج علي أكد أن «فكرنا في استغلال المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حتى نطلق مسابقة على المنصة، وهي تتكون من جزءين، الأول للأطفال من 6 إلى 12 سنة عن شخصية وطنية مؤثرة في تاريخ مصر، وسيكونون مطالبين بالإجابة عن أسئلة حولها».


وأضاف الحاج علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة سي بي سي: «القسم الثاني من المسابقة من 12 إلى 18 سنة عن المشروع سلسلة ما، وهو المشروع الذي اهتمت به الإعلامية قصواء الخلالي، فقد أصدرنا منها 31 كتابًا حتى الآن، وكل يوم سنطرح مجموعة أسئلة عن عنوان معين من عناوين السلسلة، حتى يقرأ جمهورنا من الأطفال هذه الكتب».

من جهتها، أكدت الإعلامية قصواء الخلالي أن صفحة البرنامج على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سيكون متاحًا عليها الروابط والأسئلة الخاصة بموقع المسابقة، وبعد رمضان سيساهم البرنامج في تقديم الجوائز للمتسابقين.

الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مسابقة رمضانك ثقافة ووعى معرض القاهرة الدولي للكتاب إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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