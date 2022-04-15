عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد بالفيديو والصور ..الطيور المهاجرة تعبر جنوب سيناء

أسراب الطيور المهاجرة تعبر جنوب سيناء.. فيديو

الطيور المهاجرة تعبر
الطيور المهاجرة تعبر طور سيناء

رصد صدى البلد اسراب الطيور المهاجرة وهي تحلق في سماء طور سيناء اليوم علي شكل أسراب كبيرة متجه نحو وادي اسلا بسانت كاترين .

وتعتبر جنوب سيناء محطة أساسية لعبور الطيور المهاجرة في موسم الربيع حيث تمر الطيور المهاجرة علي مدن و محميات جنوب سيناء  وخاصة محميات  سانت كاترين وأبو جالوم ورأس محمد ونبق وكذلك مدن خليج السويس والعقبة علي شكل أسراب كثيفة .

وقال إسماعيل ابو حطب مدير محمية سانت كاترين إن طيور اللقلق الابيض تتاخذ من جبال سانت كاترين محطة لها ومن بينها من يهاجر  وكثير منها يستقر لوجود الماء  والعشب  في سانت كاترين، مشيرا إليذ إن 18 من الطيور المهاجرة تمر بسيناء كمحطة اساسية لها  علاوة علي وجود طيور مستقرة بسانت كاترين واصبحت موطن لها.


ويتابع مسئولي محميات جنوب سيناء والمهتمين بمراقبة  أسراب الطيور المهاجرة خلال رحلة هجرتها السنوية من أوروبا وآسيا مروراً بشرم الشيخ وهي عبارة عن مجموعات كبيرة من طائر اللقلق الأبيض، بمناطق محمية رأس محمد، و بحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ حيث اعتادت الطيور على اتخاذ بحيرات الأكسدة محطة لها وخاصة مع جهود وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء في التطوير والحفاظ علي البيئة وتأهيلها لاستقبال الطيور لتستريح وتتغذي قبل استكمال رحلتها.

جديراً بالذكر أنه يطلق على طائر اللقلق الأبيض في مصر اسم «العنز»، نظرًا لكبر حجمه، ويتراوح وزنه ما بين 3 إلى 4 كيلوجرامات، وطوله يصل إلى نحو متر تقريبًا، وأرجله طويلة، ولون ريشه أجنحته أبيض، ونهاية أطراف أجنحته سوداء، بينما منقاره أحمر اللون وهو من الطيور القوية، ولا يمر هذا الطائر بالبحر المتوسط خلال رحلة هجرته من أوروبا، لكونه يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، وأثناء حركته في البر يمشي ببطء و يتم عادة رصد أسرابها فى مصر خلال شهري أغسطس و سبتمبر، و تستمر الرحلة حوالي 50 يوم، وتضم أسرابها نحو 10 آلاف طائر في كل سرب ، وتتخذ من بعض المناطق محطات لها، حيث تعد محمية رأس محمد من أهم هذه المحطات، لكونه يتغذى فيها على السرطانات الصغيرة التي توجد عند أشجار المانجروف بمحمية راس محمد 
اقرا ايضا : 
جنوب سيناء قبلة السياحة الأردنية والعراقية
 

الطيور المهاجرة

IMG_٢٠٢٢٠٤١٤_٠٩٣٣١٢
IMG_٢٠٢٢٠٤١٤_٠٩٣٣١٢
IMG_٢٠٢٢٠٤١٤_٠٩٣٣٠٤
IMG_٢٠٢٢٠٤١٤_٠٩٣٣٠٤
IMG_٢٠٢٢٠٤١٤_٠٩٣٣٠٩
IMG_٢٠٢٢٠٤١٤_٠٩٣٣٠٩
IMG_٢٠٢٢٠٤١٤_٠٩٣٤٢٨
IMG_٢٠٢٢٠٤١٤_٠٩٣٤٢٨

محطة الطيور المهاجرة

FB_IMG_1650023014641~2
FB_IMG_1650023014641~2
FB_IMG_1650023060640
FB_IMG_1650023060640
FB_IMG_1650023024677
FB_IMG_1650023024677
FB_IMG_1650023067210
FB_IMG_1650023067210
الطيور المهاجرة طور سيناء جنوب سيناء أسراب مدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

أول تعليق من مدير أعمال فاندام على حذفه صوره مع رامز جلال.. شاهد

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير.. الرئيس السيسي يلتقي عدد من قادة القوات المسلحة

وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي بالمحافظات

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

ترشيحاتنا

بعد الحكم بإعدام المتهم الرئيسي.. جريمة قتل طالب الرحاب في مسلسل درامي

رسميا.. طرد 6 دبلوماسيين روس من مقدونيا الشمالية

عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير.. الرئيس السيسي يلتقي عدد من قادة القوات المسلحة

الخارجية تعلن رفضها دعوات اقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي قرب موسكو واعتقال 4 من "تحرير الشام"

خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان نعمة كبرى من الله بها على عباده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

سقوط نجفة ثقيلة.. العناية الإلهية تنقذ رانيا محمود ياسين من الموت

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ