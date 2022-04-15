أسراب الطيور المهاجرة تعبر جنوب سيناء.. فيديو

شاهد بالفيديو والصور ..الطيور المهاجرة تعبر جنوب سيناء

رصد صدى البلد اسراب الطيور المهاجرة وهي تحلق في سماء طور سيناء اليوم علي شكل أسراب كبيرة متجه نحو وادي اسلا بسانت كاترين .

وتعتبر جنوب سيناء محطة أساسية لعبور الطيور المهاجرة في موسم الربيع حيث تمر الطيور المهاجرة علي مدن و محميات جنوب سيناء وخاصة محميات سانت كاترين وأبو جالوم ورأس محمد ونبق وكذلك مدن خليج السويس والعقبة علي شكل أسراب كثيفة .



وقال إسماعيل ابو حطب مدير محمية سانت كاترين إن طيور اللقلق الابيض تتاخذ من جبال سانت كاترين محطة لها ومن بينها من يهاجر وكثير منها يستقر لوجود الماء والعشب في سانت كاترين، مشيرا إليذ إن 18 من الطيور المهاجرة تمر بسيناء كمحطة اساسية لها علاوة علي وجود طيور مستقرة بسانت كاترين واصبحت موطن لها.



ويتابع مسئولي محميات جنوب سيناء والمهتمين بمراقبة أسراب الطيور المهاجرة خلال رحلة هجرتها السنوية من أوروبا وآسيا مروراً بشرم الشيخ وهي عبارة عن مجموعات كبيرة من طائر اللقلق الأبيض، بمناطق محمية رأس محمد، و بحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ حيث اعتادت الطيور على اتخاذ بحيرات الأكسدة محطة لها وخاصة مع جهود وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء في التطوير والحفاظ علي البيئة وتأهيلها لاستقبال الطيور لتستريح وتتغذي قبل استكمال رحلتها.



جديراً بالذكر أنه يطلق على طائر اللقلق الأبيض في مصر اسم «العنز»، نظرًا لكبر حجمه، ويتراوح وزنه ما بين 3 إلى 4 كيلوجرامات، وطوله يصل إلى نحو متر تقريبًا، وأرجله طويلة، ولون ريشه أجنحته أبيض، ونهاية أطراف أجنحته سوداء، بينما منقاره أحمر اللون وهو من الطيور القوية، ولا يمر هذا الطائر بالبحر المتوسط خلال رحلة هجرته من أوروبا، لكونه يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، وأثناء حركته في البر يمشي ببطء و يتم عادة رصد أسرابها فى مصر خلال شهري أغسطس و سبتمبر، و تستمر الرحلة حوالي 50 يوم، وتضم أسرابها نحو 10 آلاف طائر في كل سرب ، وتتخذ من بعض المناطق محطات لها، حيث تعد محمية رأس محمد من أهم هذه المحطات، لكونه يتغذى فيها على السرطانات الصغيرة التي توجد عند أشجار المانجروف بمحمية راس محمد

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الطيور المهاجرة

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محطة الطيور المهاجرة

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