الصياد العجوز.. منشد ليالي رمضان في جنوب سيناء.. شاهد

ناصر السيسي، ٦٤ سنة، يعمل صيادا على المراكب بقرية الصيادين بالجبيل في محافظة جنوب سيناء، ولكنه احترف الغناء والإنشاد الديني في ليالي رمضان وحفلات قصور الثقافة، وأصبح ينال إعجاب الجميع بحلاوة صوته وروحه الجميلة كأنه شاب صغير يشارك الأطفال الكورال الموسيقي والحفلات.

موقع "صدى البلد" التقى بالصياد العجوز منشد ليالي رمضان على شاطئ البحر بمنطقة الكيلاني.

يقول ناصر السيسي إنه جاء لطور سيناء بحثا عن أحد الأشخاص الذي احتال عليه في مبلغ مالي، فوقع في عشق طور سيناء وعاش فيها صيادا يغني في كل مكان، وكذلك يحي حفلات المحافظة في ذكرى عودة طابا لحضن الوطن.

وأضاف الصياد العجوز أنه قام بتأليف أغنية بالألحان والغناء للرئيس السيسي عندما افتتح قناة السويس الجديدة من أجل الأجيال القادمة.



وأشار الصياد المغني إلى أنه سافر معظم دول العالم عن طريق البحر والصيد، ولكنه اختار أن يستقر في طور سيناء ويغني في كل مكان، مشيرا إلى أن الغناء يسعده، لافتا إلى أن الصيد يحتاج للصبر والغناء.

وأوضح الصياد المنشد أن الغناء حياة، فالجميع لا بد أن يغني ويعزف الألحان الجميلة ليستمتع بالحياة.



الصياد العجوز

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