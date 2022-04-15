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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أكبر بنك أمريكي يحذر من عاصفة ستدمر الاقتصاد العالمي

جيمي ديمون الرئيس
جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان"

حذر الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان" الأمريكي جيمي ديمون، من تزايد خطر سقوط الاقتصاد الأمريكي بالصدفة في دوامة الركود، في الوقت الذي يكافح فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) التضخم، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي سيستمر على الأقل خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، بدعم من الطلب الاستهلاكي وتسارع الشركات لسداد ديونها في الوقت المحدد.

 

وحذر ديمون من ضبابية الرؤية بعد 6 أشهر من الآن، إذ قال للمحللين: "لديك متغيران كبيران آخران الجميع يدركهما"، مضيفا: "قد لا يكون بعضنا رأى هذا من قبل، لكن ببساطة هناك غيوم عاصفة في الأفق قد تختفي، وقد لا تختفي".

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وتظهر ملاحظات ديمون مدى السرعة التي يمكن أن تغير بها الأحداث الكبرى المشهد الاقتصادي.

 

يشار أن ديمون، قال قبل عام إن الولايات المتحدة كانت تتمتع بـ "لحظة معتدلة" اقتصادية من النمو المرتفع مقروناً بتضخم يمكن التحكم فيه والذي يمكن أن يستمر حتى عام 2023، لكن التضخم المرتفع بقوة ومجموعة من التأثيرات المحتملة من الغزو الروسي لأوكرانيا قد ألقت بظلالها على تلك الصورة، فيما ظهرت المخاطر بشكل أكثر وضوحاً، بعدما كشف "جي بي مورجان" عن انخفاض في الأرباح بنسبة 42% عن العام السابق بسبب زيادة تكاليف القروض المعدومة واضطراب السوق الناجم عن حرب أوكرانيا.

 

وأوضح المسؤولون التنفيذيون في "جي بي مورجان"، أنهم لم يتوقعوا حدوث ركود اقتصادي، لكن هذا التضخم المرتفع، الذي تفاقم بسبب تأثيرات حرب أوكرانيا ووباء كورونا، بالإضافة إلى إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي جعله أكثر احتمالية من ذي قبل.

الاقتصاد جي بي مورجان الركود عاصفة اخبار العالم

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