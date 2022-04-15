تموين المنوفية:هدوء داخل محطات الوقود بعد رفع الأسعار ولا زيادة في الأجرة

أعلن عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن الحملات مستمرة علي محطات الوقود لمتابعة الموقف عقب زيادة سعر السولار ربع جنيه، موضحا أن الحالة هادئة والأمور تسير بشكل طبيعي.

وأضاف، أنه لا زيادة في أسعار الأجرة وزيادة التعريفة ثابتة حيث أن سيارات الأجرة تسير بالسولار وسعر السولار ثابت دون تحريك.

وأشار، إلي أن هناك متابعات مستمرة علي محطات الوقود وكذلك مواقف السيارات بالتعاون مع ديوان المحافظة لمتابعة تعريفة الأجرة ومعاقبة المخالفين.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية قد قررت تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر ، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .