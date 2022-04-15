عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنوفية:هدوء داخل محطات الوقود بعد رفع الأسعار ولا زيادة في الأجرة

زيادة سعر البنزين
زيادة سعر البنزين

أعلن عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن الحملات مستمرة علي محطات الوقود لمتابعة الموقف عقب زيادة سعر السولار ربع جنيه، موضحا أن الحالة هادئة والأمور تسير بشكل طبيعي.

 

وأضاف، أنه لا زيادة في أسعار الأجرة وزيادة التعريفة ثابتة حيث أن سيارات الأجرة تسير بالسولار وسعر السولار ثابت دون تحريك.

 

وأشار، إلي أن هناك متابعات مستمرة علي محطات الوقود وكذلك مواقف السيارات بالتعاون مع ديوان المحافظة لمتابعة تعريفة الأجرة ومعاقبة المخالفين.

 

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية قد قررت تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80 و 8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر ، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .

المنتجات البترولية زيادة سعر البنزين محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع .. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

أول تعليق من مدير أعمال فاندام على حذفه صوره مع رامز جلال.. شاهد

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير.. الرئيس السيسي يلتقي عدد من قادة القوات المسلحة

وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي بالمحافظات

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

ترشيحاتنا

بعد الحكم بإعدام المتهم الرئيسي.. جريمة قتل طالب الرحاب في مسلسل درامي

رسميا.. طرد 6 دبلوماسيين روس من مقدونيا الشمالية

عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير.. الرئيس السيسي يلتقي عدد من قادة القوات المسلحة

الخارجية تعلن رفضها دعوات اقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي قرب موسكو واعتقال 4 من "تحرير الشام"

خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان نعمة كبرى من الله بها على عباده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

سقوط نجفة ثقيلة.. العناية الإلهية تنقذ رانيا محمود ياسين من الموت

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ