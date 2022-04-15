عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هبة مجدي تشوق جمهورها للحلقات القادمة من مسلسل المداح 2

هبة مجدى
هبة مجدى

شاركت الفنانة هبة مجدى، جمهورها ومتابعيها صورة لها من كواليس مسلسل “المداح 2 - أسطورة الوادي“، وذلك عبر حسابها علي موقع ”انستجرام”. 

 
وعلقت هبة مجدى علي الصورة التي نشرتها قائلة: "#المداح_اسطورة_الوادي اللي جاي مختلف تماما".


مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وأخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.


ويشهد المسلسل أول تعاون بين النجمين أحمد عبد العزيز وكمال أبو رية فى عالم المسلسلات بعد 20 عاماً من آخر تعاون لهما فى مسلسل "سوق العصر" الذى تم عرضه عام 2001، والذى حقق وقتها نجاحاً جماهيرياً كبيراً.


"المداح" يعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

 

IMG_٢٠٢٢٠٤١٥_١٦٥٠٣٩
IMG_٢٠٢٢٠٤١٥_١٦٥٠٣٩


 

حمادة هلال هبه مجدى سهر الصايغ قناة mbc مصر تشوق جمهورها أسطورة الوادي كواليس مسلسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يحقق النجاح المتوقع.. فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من حسابه الرسمي

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

أول تعليق من مدير أعمال فاندام على حذفه صوره مع رامز جلال.. شاهد

شكرا .. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رحمة أحمد | شاهد

زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار

وزير التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة ركوب النقل الجماعي بالمحافظات

ترشيحاتنا

بالإنفوجراف... الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 9 حتى 15 أبريل

متى تبدأ ليلة النصف من رمضان؟.. اغتنموها

طليقة حزلقوم.. كيف خطفت نرمين الفقي تريند رمضان في دقائق

خطيب المسجد الحرام: الدعاء حق خالص لله .. وغاية حب العبد لربه

لن تمشي لوحدك.. ليفربول يحيي ذكرى وفاة 97 مشجعا في كارثة هيلزبره

مفتي الجمهورية: النبي كان يدقق كثيرًا في اختيار أزواج بناته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

رانبير كابور أشهر عازب في بوليوود يتزوج حبيبته عليا بهات

التفاصيل الكاملة لحادث أسوان.. السيسي يعزي أهالي الضحايا وسفيرا فرنسا وبلجيكا يوجهان الشكر للرئيس

ليالي الأنس في فيينا..لماذا تقيم كنيسة مائدة إفطار لمسلمي النمسا في رمضان؟

فيديو

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

سقوط نجفة ثقيلة.. العناية الإلهية تنقذ رانيا محمود ياسين من الموت

وائل كفوري كل يوم بحال وميريام فارس بـ100 وش.. ماذا قالت اليسا عن زملائها في الوسط ؟

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ