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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بالمعادي

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مصوغات ذهبية- مبلغ مالى من داخل شقة بالمعادي.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.


وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) باكتشافه سرقة (مصوغات ذهبية - مبلغ مالى) من داخل الشقة محل سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغ ، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية).

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المتهمة المذكورة أمكن ضبطها وبحوزتها (المبلغ المالى - المصوغات الذهبية) بمسكنها كما أمكن بإرشادها ضبط بعض المسروقات لدى عميلها (حسن النية) وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المسروقات وإتهمها بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

 

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