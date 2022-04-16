لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل أسعار البنزين الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع أبريل/ يونيو 2022.

وجاءت الزيادة في أسعار البنزين بمقدار 25 قرشا، بينما قررت اللجنة ثبات سعر السولار، ومع هذه الزيادة ازدادت مخاوف المواطنين من ارتفاع الأسعار مرة أخري خاصة بعد ارتفاعها بسبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي أثرت على الاقتصاد المصري، ولكن جاء القانون رادعا لكل من يتلاعب بأسعار البنزين.

قانون الشؤون التموينية

وقد نظم قانون شؤون التموين آليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، من ضمنها البنزين، إلى جانب وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الاحتكارية التموينية من قبل التجار والمستفيدين من الدعم بشكل عام، وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن. أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها . خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غير مواصفاتها. اشترى لغير استعماله الشخصي منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير. توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق. نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله. رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.

وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

لا زيادة في أسعار سيارات النقل

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع المحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

ووجه شعراوي المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وقال اللواء محمود شعراوي إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين، مطالبا المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" لتقديم أي شكوي في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكتروني للوزارة : "[email protected] ".

لا زيادة في تذاكر اتوبيسات النقل

كما كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، حقيقة زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة بعد قرار زيادة أسعار بعض فئات الوقود اليوم.

وأكد إنه لن يتم رفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة ، نظرا لثبات أسعار السولار عند 6.75 جنيه وغالبية السيارات تعمل السولار كما أن أتوبيسات الغاز لم يتغير سعر وقودها فهو من المنتج المحلي.