أسعار البنزين الجديدة أبريل 2022.. هذه أسباب قرار لجنة التسعير بالزيادة.. التموين تشدد الرقابة على الأسواق وتبعث رسالة طمأنة

أسعار البنزين الجديدة أبريل 2022

سعر بنزين 80 بسعر ( 7.50) بعد أن كان 7.25 جنيه للتر

سعر بنزين 92 بسعر ( 8.75) بعد أن كان 8.50 جنيه للتر

سعر بنزين 90 بسعر ( 9.75) بعد أن كان 9.50 جنيه للتر

سعر السولار ( 6.75 ) بعد أن كان 6.75 جنيه للتر .

التموين تشدد الرقابة على الأسواق بعد قرار تعديل أسعار المحروقات

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل أسعار البنزين الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل/ يونيو 2022.

اسعار البنزين الجديدة

وتطبق الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة من صباح اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022، وجاءت اسعار البنزين الجديدة على النحو التالي:

اسعار البنزين الجديدة

سعر بنزين 80 بسعر ( 7.50) بعد أن كان 7.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 بسعر ( 8.75) بعد أن كان 8.50 جنيه للتر.

سعر بنزين 90 بسعر ( 9.75) بعد أن كان 9.50 جنيه للتر.

سعر السولار ( 6.75 ) بعد أن كان 6.75 جنيه للتر .

أسعار البنزين والسولار اليوم

ويستعرض "صدى البلد"، تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على أسعار البنزين في مصر منتصف 2019 وحتى اليوم، والتي جاءت كالآتي:

أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليو 2019

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيه

بنزين 95: 9 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

المازوت: 4500 جنيه

أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

أسعار المواد البترولية الجمعة 10 إبريل 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

أسعار المواد البترولية الخميس 9 يوليو 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

أسعار المواد البترولية الأربعاء 10 أكتوبر 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

أسعار المواد البترولية الأربعاء 6 يناير 2021

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه.

حددت التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، أسباب زيادة سعر البنزين بأنواعه 25 قرشاً وثبات سعر السولار، خلال قراراها الصادر منذ قليل.

واستعرضت متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير/ مارس 2022 ، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري..

وخلال الفترة المذكورة، والتي شهدت إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قفز سعر برميل النفط بشكل كبير تأثراً بالأحداث، كما تحركت أسعار صرف الدولار خلال الفترة محل التقييم، الأمر الذي أدى لزيادة أسعار البنزين بانواعه، وأنه تم المحافظة على سعر السولار من أجل دخوله في خدمات كثيرة، وحتى لا تتأثر أسعار المنتجات بالقرار.

السيطرة على الأسواق

وجهت وزارة التموين رسالة طمأنة للمواطنين بعد زيادة أسعار البنزين، حيث أكد تقرير صادر عن الغرفة المركزية لمتابعة الأسواق، استقرار أسعار السلع في الأسواق، وأنه لم يتم رصد أي زيادة في الأسعار أو تحريك للأسعار في مختلف المحافظات وسط تشديد الرقابة من جانب مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأشار التقرير إلى تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود، لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكل أنواعه بالمحطات لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الأسعار.

حماية المستهلك

كما يقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات رقابية على مواقف النقل والمواصلات لمتابعة التزام السائقين بتعريف الركوب المحددة من جانب المحافظة وصد أي محاولات لزيادة أسعار النقل والمواصلات بالمكالمة لتعريفة الركوب المقررة من المحافظة.

ووفقا لقانون حماية المستهلك، حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية التجار من تحريك الأسعار، حيث يعاقب القانون بالحبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه كل من يتعمد الغش التجاري أو يمارس الاحتكار أو يتلاعب في الأسعار أو يتسبب في إحداث ضرر في السوق