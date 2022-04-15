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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

“الحكومة”: لا زيادة بتعريفة ركوب النقل الجماعي والسرفيس بعد تعديل أسعار البنزين

سيارات النقل
سيارات النقل

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مُناشدةً المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي:  "www.facebook.com/sotakmasmwo"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330".

 

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل أسعار البنزين الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل/ يونيو 2022. 

اسعار البنزين الجديدة  

 وتطبق الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة من صباح اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022، وجاءت اسعار البنزين الجديدة على النحو التالي: 

اسعار البنزين الجديدة  

سعر بنزين 80  بسعر (   7.50) بعد أن كان  7.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 بسعر (   8.75) بعد أن كان 8.50 جنيه للتر.

سعر بنزين 90 بسعر (   9.75) بعد أن كان 9.50 جنيه للتر.

سعر السولار  ( 6.75  ) بعد أن كان 6.75 جنيه للتر .  

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