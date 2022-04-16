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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميمي عبدالرازق في حوار لـ صدي البلد: إيهاب جلال يحتاج لفترة إعداد طويلة .. ميدو الأفضل لـ منصب المدير الفني للاتحاد .. الأهلي سيفوز على الرجاء

ميمي عبدالرازق
ميمي عبدالرازق

تحدث ميمي عبدالرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي المصري عن رأيه في تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر وكما أكد فوز النادي الأهلي علي الرجاء غدا في بطولة دوري ابطال افريقيا . 

وكان نادي المصري البورسعيدي أعلن تجديد التعاقد مع ميمي عبدالرازق كمدير لقطاع الناشئين لمدة أربعة مواسم .

وجاء نص الحوار مع ميمي عبدالرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي المصري لـ صدي البلد كالتالي : 

مشوار كبير مع ناشئين المصري هل هناك صعوبات تواجهها ؟ 

بالتأكيد هنا سوء تخطيط من اتحاد الكرة لقطاعات الناشئين وضغط مباريات اننا نلعب مباراة كل 48 ساعة تقريبا وهذا خطأ كبير لان اللاعب في المراحل السنية الصغيرة بحاجه للوقت للتطوير وتصحيح الأخطاء وحاليا لا يوجد ذلك الاتحاد يستهلك اللاعبين الناشئين بالمباريات المكثفة . 

ماذا تحتاج قطاعات الناشئين في مصر ؟ 

قطاعات الناشئين تحتاج دعم مالي وهو ليس كبير مثل الفريق الأول حتي لو كانت نسبة 10 % حتي يتم توفير راتب للناشئين ودعم المدربين لان المدرب حاليا هو الأقل في المنظومة حالية . 

هل سنجد محمد صلاح جديد من قطاع ناشئين المصري ؟ 

بالفعل لدي 8 لاعبين مميزين للغاية وهم علي قدرة وكفاءة عالية للغاية ومحمد صلاح أصاب أولياء الأمور بالجنون الجميع يرغب في ان يكون ابنه مثلة بالطبع هذا مشروع لكن ليس علي حساب رؤية المدرب لا يجوز لولي الامر ان ينصب نفسه مديرا فنيا . 

وعن تولى إيهاب جلال مسؤولية تدريب منتخب مصر؟ 

الجميع في ظهر المنتخب الوطني والجميع يدعم بلاده وانا كنت من انصار المدير الفني الأجنبي أو تعيين حسن شحاته هو الأمثل والاكمل لتل المهمة ولا اجد ما يمنع ذلك مثل انه كبير في السن ولكنه خبرة وقيمة كبيرة وسيضيف الكثير للجيل الحالي من اللاعبين . 

ماذا عن حسام حسن ؟ 

هو مدرب قدير ويمتلك تاريخ كبير كلاعب مع منتخب مصر وقدم أداء جيد رفقة كل الأندية التي تولى مهمتها ويشفع له تدريب منتخب الأردن لأن عمل المنتخبات مختلف تماما وأري أن حسام حسن مثل الجوهري يعشق التخطيط والإدارة . 

هل إيهاب جلال الأنسب لقيادة منتخب مصر؟ 

لا يجوز الحديث عن ذلك في الوقت الحالي وانما انا اعلم إن إيهاب جلال يحتاج الكثير من الوقت خلال فترة الاعداد واخشي ان ذلك لن يكون في ل ضغط المباريات في الدوري وبطولات إفريقيا . 

لماذا لا تتولي منصب في المنتخبات الوطنية ؟ 

“ عشان ماليش ضهر ” انا امتلك خبرة 40 سنة كاملة في كرة القدم ووصلت الي نهائيات افريقيا ولدي العديد من الإنجازات ولكن ينقصني ضهر لتولى منصب  . 

برأيك هل طرح اسم احمد حسام ميدو لتولى مهمة المدير الفني لاتحاد الكرة هو الأنسب ؟ 

أحمد حسام ميدو مميز للغاية ولديه تجربة كبيرة في الاحتراف وأوروبا اعتقد انه اسم مناسب لتولي المنصب .

ماذا عن مباراة الأهلي والرجاء ؟ 

الأهلي سيفوز بكل تأكيد ولكن اتمني ان يشارك ياسر إبراهيم في الدفاع ولعب محمد مجدي قفشه في مركز رقم 10 .

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