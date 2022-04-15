مستشار بأكاديمية ناصر: الرئيس يحرص خلال لقاءاته شرح الأوضاع المحلية والإقليمية

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص خلال لقاءاته شرح الأوضاع المحلية والإقليمية.



وأضاف الحلبي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "صدى البلد"، مصر ليست بمعزل عن العالم،وما يحدث فيه يؤثر على الدولة بالتأكيد.



وتابع مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: الموضوعات الأكثر عمقا يحرص الرئيس على مناقشتها مع قادة القوات المسلحة.

السيسي اليوم

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي تزامنـاً مـع إحتفالات مصـر والقوات المسلحة بـ ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان.

وعقب أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي يلتقي الرئيس بقادة القوات المسلحة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان، وأدار السيد الرئيس حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة.