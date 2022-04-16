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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المسلمين في قلب الانتخابات الفرنسية .. لوبان تتعهد بحظر ارتداء الحجاب في فرنسا .. وماكرون يستغل سياستها المتشددة لقلب الطاولة لصالحه

المسلمين في فرنسا..
المسلمين في فرنسا.. صراع بين ماكرون ولوبان حول حظر الحجاب

دخل المسلمون بقوة في قلب معركة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث تصر المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان على منع اتدراء الحجاب بالأماكن العامة حال فوزها، بينما يستغل الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون سياساتها المتشددة لقلب الطاولة.

يخوض ماكرون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المقرر لها في 24 أبريل المقبل، أمام خصمه زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبان.

حظر الحجاب في فرنسا

تتمسك لوبان المعادية للهجرة بتشددها تجاه الحجاب، مؤكدة أنه "حال انتخابها فإنها ستفرض غرامة على النساء اللواتي ترتدينه في الأماكن العامة".

واجهت مارين لوبان سيدتان محجبتان خلال زيارة نارية لسوق للمواد الغذائية في جنوب فرنسا اليوم الجمعة، حيث سألتها سيدة ترتدي حجابا أبيضا "ما علاقة الحجاب بالسياسة؟".

ودخلت لوبان في نقاش حاد مع السيدة، زاعمة أن الحجاب مخالفة وتمييزا للمرأة، وأنها لا تريد رؤية ذلك في فرنسا، وقالت المرشحة إنه في بعض المناطق يتم "عزل" النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب وتتم "محاكمتهن".

واحتد امرأة جزائرية الأصل تبلغ 70 عاما على المرشحة اليمينية، وسألتها عن سبب تأييدها لمنع الحجاب، فردت لوبان قائلة إن الحجاب "لباس موحد تم فرضه بمرور الوقت من قبل أشخاص لديهم رؤية متطرفة للإسلام".

وفي وقت سابق، قالت لوبان في مقابلة لقناة "بي أف أم" إن"وضع الحجاب في الأماكن العامة في فرنسا يجب أن يعد مخالفة تستوجب أن تفرض الشرطة غرامة عليها تماماً مثل مخالفة المرور"، واصفة الحجاب بأنه "زي موحد".

على جانب آخر، هاجمت لوبان مجددا  طريقة ذبح الحيوانات وفقا للشرائع الدينية، حيث وعدت  بالاستجابة لمطلب وقف ذبح الحيوانات على الطريقة اليهودية والإسلامية، حال فوزها بالانتخابات.

وذكرت لوبان أن ذلك لا يعني منع بيع اللحم الحلال و "الكوشير" لأنها سترخص باستيراد اللحوم التي يتناولها المسلمون واليهود، موضحة أنه لن يتم إلغاء محال بيع اللحم الحلال والكوشير.

لكن قبل أيام من الجولة الثانية من الانتخابات، حاولت لوبان تخفيف حدة خطابها المناهض للهجرة في محاولة لكس أصوات اليمين الوسطي.

ويرى محللون أن أحد أسباب تقدم لوبان في الانتخابات، هو نجاحها برسم صورة أكثر اعتدالا لها، في محاولة لتقديم نفسها على أنها المرشحة الأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات المختلفة.

ماكرون ينتقد حظر الحجاب

يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرك بشكل واضح أهمية أصوات الناخبين المسلمين في فرنسا، البالغ عددهم نحو 5 ملايين ويشكلون 9% من السكان.

وخلال زيارة ماكرون لمدينة لوهافر الفرنسية، أكد أنه "لا توجد دولة واحدة في العالم تحظر الحجاب في الأماكن العامة.. هل تريدون أن تكونوا أول من يفعل ذلك؟".

وقال الرئيس الفرنسي "بالنسبة لي شخصيا، فإن مسألة الحجاب ليست هاجسا"، ساعيا لاستغلال إصرار لوبان على الفكرة ليؤكد أن "سياساتها لا تختلف عن سياسات الجبهة الوطنية المتشددة التي أسسها والدها جان ماري لوابن".

وفي ذات السياق، دعا "مسجد باريس الكبير" و"تجمع مسلمي فرنسا" الناخبين للتصويت لصالح ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات.

وقال عميد مسجد "باريس الكبير" شمس الدين حفيظ في بيان "بينما تدعو قوى حاقدة اليوم إلى نفي المسلمين.. فلنصوت لإيمانويل ماكرون".  

وحسب استطلاع أجراه مركز "إيفوب"، صوت 69% من الناخبين المسلمين في الجولة الأولى من الانتخابات للمرشح اليساري جان لوك ميلونشون، الذي جاء بالمركز الثالث، لذلك يسعى ماكرون لكسب صوات الناخبين المسلمين لضمان فوزه في الجولة الثانية.

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