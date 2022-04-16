السعودية: يحق للمرأة الحصول على تصريح أو تأشيرة عمرة بدون محرم

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية، المهندس هشام بن سعيد، أنه يحق للمرأة إصدار تأشيرة عمرة دون وجود "محرم"، أو عصبة النساء.

وقال متحدث وزارة الحج والعمرة في تصريحات لصحيفة سبق "السعودية" إن "المحرم" كان في السابق شرطا لإصدار تأشيرة العمرة للنساء من الفئات العمرية الأقل من 45 عاما، والآن يُسمح لها بإصدار التأشيرة، وعدم إلزامها بالمحرم أو عصبة النساء.

وتابع المسؤول السعودي "الآن لا توجد قيود لإصدار التأشيرة.. إذ لا يُشترط وجود محرم أو عصبة النساء".

والأسبوع الماضي، كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن ضوابط الحج لهذا العام، معلنة السماح لما يصل إلى مليون شخص من داخل وخارج المملكة بأداء مناسك الحج.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنه انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم، واهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين في أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـ / 2022م إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

ضوابط الحج

ذكرت وزارة الحج والعمرة أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا للضوابط التالية :

أولا: يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

ثانيا: يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا (كوفيد-19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

كما أكدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

ويأتي قرار رفع عدد الحجاج هذا العام، بعدما سُمح العام الماضي، لنحو 60 ألف شخص فقط من السعوديين والأجانب المقيمين، بأداء المناسك، بسبب ظروف جائحة كورونا "كوفيد-19".