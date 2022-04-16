عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حميد أحداد يقود تشكيل الرجاء المغربي المتوقع أمام الأهلي

حميد أحداد
حميد أحداد

يحل فريق الرجاء المغربي ضيفا على نظيره فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت على ملعب السلام في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.


ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره الرجاء المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت فى ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والرجاء عبر قناة مجانية وهي أون تايم سبورت الأرضية على القمر الصناعي نايل سات وفق التردد الأرضي التماثلي UHF9 والتردد الأرضي الرقمي UHF32.

 

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب المغربي رشيد الطاوسي، المدير الفني للرجاء مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:
 

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

 

خط الدفاع: عبد الإله مدكور - عبدالجليل جبيرة - الياس الحداد - مروان هدهودي
 

خط الوسط: عمر العرجون - أسامة سوكحال- بدر بولهرود

 

خط الهجوم: محسن متولي- حميد أحداد- محمد زريدة

 

ومن المتوقع أن يدفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في مباراة الرجاء المغربي بتشكيل مكون من : 

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي
 

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني

 

خط الوسط: حمدي فتحي ومحمد مجدى أفشة وعمرو السولية

 

خط الهجوم: أحمد عبد القادر ومحمد شريف وبيرسي تاو

 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

 

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص خلاله الجهاز الفني على مراجعة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

 

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين، وبعدها خاض الفريق تدريبات بدنية وخططية متنوعة في إطار التحضير الفني الخاص باللقاء.

 

وكان الأهلي قد دخل معسكرًا مغلقًا الخميس الماضي استعدادًا للمباراة، واختار المدير الفني قائمة ضمت كلا من:


‏محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن ‏أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى ‏أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر ‏وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان.

 

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي الرجاء المغربي الشقيق مساء أمس الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها اليوم السبت.

 

وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي كلا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد وحسن منصور إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق، إلى جانب وفد نادي الرجاء المغربي وممثلي الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام ومراقب المباراة.

 

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي فريق الرجاء زيه الأخضر بالكامل.

 

وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

الرجاء المغربي الأهلى دوري ابطال افريقيا مباراة الأهلي والرجاء رشيد الطاوسي حميد أحداد محسن متولي أنس الزنيتي بيتسو موسيماني محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

بعد بلاغ خطف مواطن.. إخلاء سبيل طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

أشرف هلال: تتوقع زيادة أسعار الاجهزة الكهربائية مرة أخرى

موضوعات متعلقة

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الرجاء المغربي

الأهلي يرتدي زيه التقليدي غدا أمام الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

سورة الفاتحة شفاء من كل داء والرقية بها تنفع بـ3 شروط

شركة ألمانية تطور تكنولوجيا تحول السيارات الى صديقة للبيئة

هاني رمزي لـ صدي البلد: ردود الأفعال عن دوري فى "العائدون" فاقت توقعاتي

وفد أوكراني يزور واشنطن لحضور مائدة مستديرة يستضيفها البنك الدولي الخميس المقبل

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل من مايكروسوفت لملايين المستخدمين بالعالم.. واتساب يوسع خدماته بميزة جديدة

شرط إزالة أسباب المخالفة.. آليات التصالح مع مورد السلعة بقانون حماية المستهلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

قريبا.. إقامة أعياد الميلاد وحفلات الزفاف داخل مترو أنفاق نويدا بالهند

فيديو

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ